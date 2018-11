Leonardo Badea a fost reales presedinte al ASF. Iata cine va ocupa celelate functii de conducere

Prim vicepresedinte a fost aleasa Elena Doina Dascalu.30 de candidati la sefia ASF au fost audiati marti. Posturile pentru care au concurat candidatii sunt cele din Consiliul ASF, in care exista 5 locuri pentru membri executivi (presedinte, prim-vicepresedinte si 3 vicepresedinti) si 4 posturi pentru membri ne-executivi.Salariile in aceasta institutie sunt printre cele mai mari din Romania: Peste 15.000 de euro net pe luna pentru membrii executivi si 6.000 de euro net pe luna pentru membrii ne-executivi, spune deputatul USR Claudiu Nasui.Iar acesti bani vin de la romani. "Mai precis, din taxele pe care le platim de fiecare data cand cumparam o asigurare (o parte merge direct in conturile ASF) sau de fiecare data cand tranzactioneaza cineva o actiune pe bursa", subliniaza deputatul.Ziare.com v-a transmis, in format LIVE TEXT, audierea celor 30 de candidati si rezultatul votului final pentru selectarea celor 9 sefi ai ASF.15:50 - Parlamentarii au dat aviz favorabil si pentru toti cei 9 componenti ai Consiliului ASF. Iata cine va conduce institutia, potrivit Agerpres:Presedinte: Leonardo BadeaPrim-vicepresedinte: Elena Doina DascaluVicepresedinte pentru sectorul Instrumente Financiare: Marius BotaVicepresedinte pentru sectorul Asigurari/Reasigurari: Cristian RosuVicepresedinte pentru sectorul Pensii private: Dan ArmeanuMembrii neexecutivi: Joszef Birtalan, Gabriel Gradinescu, Aura Socol si Ovidiu Wlassopol15:14 - Leonardo Badea a fost reales in functia de presedinte al ASF, au declarat surse politice pentru Mediafax. Au fost exprimate 39 de voturi pentru, 21 impotriva si o abtinere, potrivit surselor citate. Actualul presedinte al ASF se bucura de sprijin politic din partea PSD, potrivit declaratiilor lui Liviu Dragnea.14:20 - Presedintele de sedinta Marius Budai (PSD) anunta noua structura a listei cu candidati, dupa ce mai multi dintre ei si-au schimbat optiunea, pe durata audierilor. Iata pentru ce functie concureaza fiecare candidat:Presedinte: Leonardo Badea, Adrian Simionescu, Viorel Stefan si Radu ToiaPrim-vicepresedinte: Elena Doina DascaluVicepresedinte pentru sectorul Instrumente Financiare: Marius Sorin Ovidiu Bota, Adrian Mitroi, Andrei Liviu Stamatian si Mircea UrsacheVicepresedinte pentru sector ...citeste mai departe despre " Leonardo Badea a fost reales presedinte al ASF. Iata cine va ocupa celelate functii de conducere " pe Ziare.com