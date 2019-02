Zeci de profesori de economie trag un semnal de alarma: Tot clientii bancilor vor plati "taxa pe lacomie". Riscam penalitati si de la Comisia Europeana

Semnatarii documentului afirma ca "taxa pe lacomie" aduce o atingere grava sistemului bancar si pune in mare pericol stabilitatea macroeconomica a unei natiuni si viitorul acesteia pe perioade lungi de timp.In prezent, sectorul financiar-bancar din Romania nu inregistreaza o profitabilitate excesiva, revenindu-si destul de greu dupa criza financiara, fara ajutor direct din partea statului. Iar aceasta taxa pe active il va afecta grav.Taxarea bancilor va genera efecte nocive si adverseIn ceea ce priveste masura care prevede taxarea activelor bancilor, profesorii de economie subliniaza ca este inoportuna si va genera, mai degraba, efecte nocive si adverse, contrare motivului declarat pentru initierea sa - dezvoltarea sustenabila, inteligenta si incluziva."Aceasta taxa pleaca de la o premiza gresita si nesustinuta de datele de observatie cu privire la existenta unui potential comportament lacom al bancilor in relatia cu clientii acestora.Dimpotriva, increderea in bancile din Romania este in crestere semnificativa, fapt dovedit de numarul in crestere al celor care apeleaza la servicii bancare pentru economisire sau finantare", precizeaza profesorii in scrisoare.Potrivit acestora, taxa pe activele financiare este legata de ROBOR, un element pe care bancile nu il pot controla si nu il pot influenta direct sau indirect prin strategii proprii.Profesorii de economie atrag atentia ca aceste costuri cu taxarea activelor se vor repercuta asupra clientilor bancilor, atat deponentilor (vor primi dobanzi mai mici la depozite), cat si a debitorilor, prin dobanzi mai mari la credite si restrictii la creditare.De asemenea, precizeaza ei, aceasta taxa va distorsiona pretul riscului din sistem, prin majorarea costurilor de gestionare a lui."Pentru a reduce impactul acestei taxe, bancile vor reduce volumul creditelor si al celorlale plasamente bancare (efecte publice, obligatiuni, actiuni etc.), inclusiv prin externalizare catre bancile mama.In aceste conditii, bancile romanesti (cu capital de stat si privat, deopotriva) sunt mai expuse decat bancile care fac parte dintr-un grup bancar international. Cu alte cuvinte, aceasta masura loveste in bancile cu capital romanesc mai mult decat in cele cu capital strain.La cost ...citeste mai departe despre " Zeci de profesori de economie trag un semnal de alarma: Tot clientii bancilor vor plati "taxa pe lacomie". Riscam penalitati si de la Comisia Europeana " pe Ziare.com