Fermierii au primit peste noapte 30 de milioane de euro. Daea: Pana joi, banii intra in conturi

"In noaptea aceasta am autorizat la plata 28,671 milioane de euro pentru 102.077 fermieri. Azi este prima zi, sistemul merge in continuare, ordinele de plata pleaca catre trezorerii si banii catre fermieri. De aici incolo, pana joi, practic in 2-3 zile, banii trebuie sa intra in conturile fermierilor. Am spus ca pentru 100.000 si iata ca sunt 102.077 fermieri. Cinste lor bravo noua", a declarat marti, pentru AGERPRES, Petre Daea.El a precizat ca de la 1 noiembrie vor incepe platile si la ovine/caprine, iar de la 1 decembrie se va plati intreaga suma pentru animale."La 1 noiembrie incepem sa dam avansul si pentru oi, iar de la 1 decembrie dam plata intreaga pentru animale. Noi facem ce trebuie cat mai repede. (...) Cuantumurile pe cap de animal nu s-au stabilit, inca lucram la ele, le verificam pe toate ca sa nu gresim", a adaugat seful MADR.Acesta a mai spus ca, din cele 1,801 miliarde de euro alocati pentru platile directe din FEGA, s-a platit pana la aceasta data o suma de 1,7 miliarde de euro, ceea ce inseamna o rata de absorbtie de 99,61%. "Sunt bani pe care ii luam de la Uniunea Europeana. In 2017, am accesat 99,9% pe plati directe, iar anul acesta procentul este de 99,61% pana acum si mai sunt cateva sume care vor corecta gradul de accesare", a adaugat Petre Daea.Seful MADR a anuntat inca de saptamana trecuta ca fermierii vor primi 70% din, incepand cu primul minut din 16 octombrie."Si acum suntem in situatia de a acorda la timp subventiile, si o spun pedaland pe aceasta afirmatie: la cumpana noptii, in primul minut din 16 octombrie. Va spun cu exactitate. Avem prelucrate pana la aceasta data 247.000 de dosare pentru fermieri. Incepem sa dam aceste subventii in asa fel incat dumneavoastra, fermierii, sa le puteti valorifica in functie de interes, in functie de nevoi, intr-un cuvant ce decideti sa faceti cu ele, important este sa le aveti", a spus ministrul Agriculturii pe 9 octombrie.Avansurile reprezinta 70% din plata nominala pe suprafata din Fondul European de Garantare Agricola (FEGA).APIA trebuie sa plateasca avansurile pe suprafata pana la 30 noiembrie 2018, iar de la 1 decembrie se va intra pe plata regulara.Guvernul a aprobat pe 4 octombrie 2018 hotararea privind stabilirea pentru anul 2018 a cuantumului pe hectar al platii unice pe suprafata, al platii redistributive si a intervalelor de suprafata pentru care se acorda aceasta, dar si a plafonului aferent schemei de sprijin cuplat pentru speciile ovine/caprine.Astfel, plata directa in sectorul vegetal, respectiv schema de plata unica pe suprafata este de 102,5 euro/ha, plata redistributiva pentru intervalele intre 1 ha si 5 ha, inclusiv - 5 euro/ha si peste 5 ha si pana la 30 ha, inclusiv - 50,3 euro/ha, plata pentru inverzire - 58,2 euro/ha si plata pentru tinerii fermieri - 25,8 euro/ha. Aceste cuantumuri se pot majora sau diminua pentru incadrarea in plafonul financiar alocat, pe baza suprafetelor determinate.Pentru speciile ovine/caprine, platile directe pentru schema de sprijin cuplat au un plafon alocat de 56,1 milioane de euro, urmand sa se stabileasca si cuantumul pe cap de animal.Fermierii romani au depus in perioada 1 martie - 15 mai a.c. peste 866.000 de cereri unice de plata pentru o suprafata de 9,7 milioane de hectare, inregistrandu-se o depasire cu 250.000 de hectare fata de anul 2017, in timp ce anul trecut au fost depuse 884.464 cereri, pentru o suprafata de 9,545 milioane hectare.Plafonul alocat Romaniei pentru platile directe, prevazut in regulamentul Comisiei Europene, este 1,912 miliarde de euro pentru campania din 2018.Platile se fac in lei, utilizand cel mai recent curs de schimb valutar stabilit de Banca Centrala Europeana anterior datei de 1 octombrie 2018 si publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, respectiv 4,6638 lei/euro.