Presedintele Bancii pentru Comert si Dezvoltare a Marii Negre: Ne aflam la inceputul unei recesiuni globale

"Ne aflam la inceputul unei recesiuni globale. Este clar faptul ca scaderea activitatii economice, inchiderea magazinelor si fabricilor, eliminarea aproape completa a serviciilor de turism, ospitalitate si transport vor avea un impact puternic asupra economiei si vor deteriora atat finantele publice, cat si starea financiara corporativa. Ca urmare, este posibil sa ne confruntam, in a doua jumatate a acestui an sau anul viitor, cu o criza financiara. Activitatea economica este mai usor de oprit decat de reconfigurat si repornit. Va fi nevoie de timp", afirma Dmitry Pankin, intr-un comunicat al bancii transmis AGERPRES.El afirma ca in SUA, Deutsche Bank estimeaza o scadere a PIB-ului in trimestrul 2 de aproximativ 13%, iar secretarul Trezoreriei, Mnuchin, se asteapta la o crestere a ratei somajului de pana la 20%. In UE, situatia este chiar mai accentuata, avand in vedere anunturile de inchidere ale fabricilor Fiat si Volkswagen, ceea ce afecteaza mii de furnizori. Aceste inchideri se adauga unei economii a serviciilor deja prabusita."Aceasta este probabil cea mai puternica contractie economica din istorie, de la Marea Depresiune (1929 - 1933). Recuperarea depinde de cat va dura perioada de blocaj, de ce daune va provoca lanturilor de aprovizionare si finantelor publice si de efectul pe termen scurt sau lung a reducerii cererii consumatorilor. Daca pandemia se va retrage pana la finalul lunii iunie, sunt sanse bune pentru o recuperare rapida, insemnand ca activitatea economica si financiara sa revina la normal in urmatoarele 12 luni", declara Dmitry Pankin.El sustine ca pandemia in sine nu schimba natura sau sfera cooperarii internationale. Afecteaza temporar si negativ relatiile economice internationale, fluxurile comerciale si de investitii., dar imbunatateste cooperarea si coordonarea in domenii care tin de sanatate si securitate. "Este o problema globala care necesita o combinatie de masuri regionale, nationale si internationale, luate in coordonare. Pe de o parte, o criza pandemica ne izoleaza unii de altii, dar, in acelasi timp, ne apropie pe toti, intr-o reactie solidara", spune Pankin.Potrivit presedintelui BSTDB, in contextul actual, vorbim despre masuri de preventie luate pentru a limita transmiterea virusului. Toate tarile iau masuri de siguranta pentru a proteja mai intai sanatatea oamenilor, situatia economica fiind pe plan secundar. " Inregistram deja un blocaj din cauza activitatii economice reduse. Productia se va restrange atat din cauza masurilor de distantare sociala impuse cat si a scaderea cererii pentru bunuri de folosinta indelungata, produse industriale, de investitii si servicii ne-esentiale", sustine Dmitry Pankin.Banca pentru Comert si Dezvoltare a Marii Negre (BSTDB) este o institutie financiara internationala infiintata de 11 state din zona Marii Negre: Albania, Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Georgia, Grecia, Moldova, Romania, Rusia, Turcia si Ucraina. Sediul central este in Salonic, Grecia.Banca sprijina dezvoltarea economica si cooperarea regionala prin acordarea de imprumuturi, linii de credit, capitaluri si garantii pentru proiecte si prin finantari comerciale in sectoarele publice si private din tarile membre. Capitalul autorizat al Bancii este de 3,45 miliarde de euro. BSTDB beneficiaza de un rating pe termen lung "A-" acordat de Standard andPoor's (S&P) si "A2" acordat de Moody's.