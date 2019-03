Ministrul Transporturilor: Astazi vom incepe constructia autostrazii Moldovei

Totodata, ministrul Razvan Cuc a declarat ca nu intamplator se afla in Regiunea de Nord-Est iar la ora 15,00, cand este anuntat protestul pentru sustinerea constructiei de autostrazi, se va afla pe santier."Nu intamplator ma aflu astazi in Moldova. Am venit ca sa anunt ca astazi vom incepe constructia la autostrada Moldovei, pentru ca acest sector de autostrada face parte din Coridorul IX pan-european. (...) Acesta este doar inceputul, o sa vedeti pe toate santierele o mobilizare exemplara si toti constructorii vor lucra asa cum trebuie de acum inainte si ma refer la finalizarea lucrarilor in termenele contractuale pe care si le-au asumat. Autostrada Moldovei este o prioritate pentru acest Guvern si de astazi vom incepe lucrarile la aceasta autostrada. Noi muncim, noi nu avem pauze la Ministerul Transporturilor iar constructorilor le-am multumit ca pe perioada cat nu a fost bugetul promulgat au lucrat in continuare si nu s-au oprit. Mesajul este clar: a inceput constructia autostrazii Moldova, ne-am tinut de promisiune. La ora 15,00 voi fi pe santier", a spus ministrul Razvan Cuc.Ministrul Transporturilor a inspectat mai multe puncte de lucru de pe ruta pe care urmeaza sa fie construita centura ocolitoare a municipiului Bacau. Drumul va avea o lungime de aproape 31 de kilometri dintre care 16 kilometri vor fi cu profil de autostrada. Lucrarile au inceput pe data de 8 martie si ar urma sa se finalizeze in 30 de luni, potrivit contractului, iar valoarea este de 142 milioane euro plus TVA.