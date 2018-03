Prapastia dintre cele mai sarace si cele mai bogate judete ale Romaniei e tot mai adanca. In UE se intampla exact pe dos

"Intre judetele Romaniei a avut loc un proces de accentuare a decalajelor economice in perioada 2000 - 2014. Totodata, intre regiunile din zona ECE, decalajele economice s-au redus in perioada 2000 - 2015.", mentioneaza sursa citata.Potrivit acesteia, convergenta regionala este un proces lent.Documentul vorbeste si despreCasunt mentionate o crestere estimata de 5-10% a exporturilor si scaderi semnificative ale dobanzilor pentru tarile cu o istorie de inflatie ridicata inainte de criza economica. Se precizeaza ca dobanzile scazute au contribuit la criza indatorarii.Alte beneficii, conform documentului, sunt cresterea rezistentei la socurile externe, reducerea costului capitalului si cresterea investitiilor straine directe, iar "efectul estimat asupra ISD in tarile din zona euro (EA11) a fost de 17%".In ceea ce priveste, sunt mentionate pierderea politicii de curs de schimb, politica monetara unica, limitarea rolului bancilor centrale, incertitudini privind modul de functionare a zonei euro si acumularea de dezechilibre.