Inflatia in zona euro a crescut. Iata care au fost produsele mai scumpe in luna martie

Potrivit Eurostat, in luna martie, cele mai semnificative majorari de preturi s-au consemnat la alimente, alcool si tigari, care au crescut cu 2,2%, dupa un avans de 1% in luna februarie, urmate de preturile la energie, cu o crestere anuala de 2,0%, dupa un avans de 2,1% in luna februarie, si preturile la servicii, care au consemnat o crestere anuala de 1,5%, informeaza AFP.In schimb, inflatia de baza (core inflation), adica ceea ce ramane dupa ce sunt eliminate preturile pentru bunuri volatile, precum energia si alimentele, a ramas neschimbata la 1%, semn ca presiunile inflationiste sunt tinute sub control.In pofida cresterii din luna martie, inflatia din zona euro este departe de obiectivul tinta al BCE, respectiv o crestere a preturilor mai mica, dar apropiata de 2%.Separat, Eurostat a anuntat ca rata somajului in zona euro a scazut usor in luna februarie, pana la 8,5%, acesta fiind cel mai redus nivel al somajului inregistrat de zona euro dupa luna decembrie 2008. Cifra comunicata de Eurostat este in linie cu estimarilor analistilor intervievati de furnizorul de informatii financiare Factset.In ceea ce priveste Uniunea Europeana, Eurostat informeaza ca rata somajului a scazut usor pana la 7,1% in luna februarie 2018, de la 7,2% in luna ianuarie 2018, aceasta fiind cea mai scazuta rata a somajului somajului inregistrata de UE dupa luna septembrie 2008.In randul statelor membre, cele mai mici rate ale somajului in luna februarie 2018 se inregistrau in Cehia (2,4%), Malta si Germania (3,5%). La polul opus, cele mai mari rate ale somajului au fost observate in Grecia (20,8% in luna decembrie 2017) si Spania (16,1%). In Romania, rata somajului in luna februarie 2018 era de 4,6%, sub media din UE.Eurostat subliniaza ca, in comparatie cu situatia din urma cu un an, rata somajului a scazut in toate statele membre, cu exceptia Estoniei. In Romania, rata somajului a coborat de la 5,3% in februarie 2017 la 4,6% in luna februarie 2018.Evolutia salariilor si inflatiei este urmarita cu atentie de oficialii Bancii Centrale Europene pentru stabilirea politicii monetare. Misiunea principala a BCE este stabilitatea preturilor, definita ca o crestere a preturilor mai mica dar apropiata de 2%. Timp de aproape trei ani, inflatia in zona euro s-a situat sub tinta de 2% avuta in vedere de BCE si conform noilor estimari nici in urmatorii ani nu se va apropia de obiectivul tinta.