Teodorovici: Romania are un plan foarte bine stabilit in privinta trecerii la moneda euro, cu obiectiv anul 2024

"Romania si-a stabilit un obiectiv clar (de aderare la euro - n. r.) anul 2024. Chiar daca suntem gata cu anumite cerinte, totusi decizia se ia la nivel european. Romania, in acest sens, are un plan foarte bine stabilit. Anul trecut, in decembrie, Guvernul a aprobat un astfel de plan, pentru trecerea la moneda euro. Noi ne tinem de el, ne indeplinim obiectivele, cum am facut intotdeauna", a spus demnitarul.Intrebat cum comenteaza discutiile din Consiliul Uniunii Europene pe marginea unei Directive prin care ar putea fi introduse cote la produsele accizabile, de tipul alcool sau tigari, Eugen Teodorovici le-a apreciat ca fiind "foarte intense", insa, in opinia lui, nu se va ajunge la o crestere de taxe "in viitorul apropiat"."Stiti foarte bine ca propuneri pot sa fie, dar important este sa fie discutate si acceptate de toti ministrii de Finante. Punctul meu de vedere, ca ministru de Finante si astazi presedintele ECOFIN-ului, este ca orice fel de discutie vizavi de noi taxari, noi cote de taxare trebuie sa se discute intr-un cadru larg si amanuntit. Nu putem sa ne jucam cu astfel de lucruri la nivel european. Este foarte important sa avem o abordare unitara la nivel european. Au fost si discutii aprinse in care Comisia a venit cu propunerea de schimba mecanismul de vot in cazul taxarii, asta probabil ca si din dorinta statelor mai mari care ar dori sa impuna o decizie si fiind deranjate de statele mai mici, care pot bloca un astfel de proces. Sunt discutii foarte intense, dar nu se va ajunge totusi la o crestere de taxe in viitorul apropiat", a afirmat Teodorovici.In ceea ce priveste reuniunea informala a ministrilor de Finante de la Bucuresti, oficialul roman a subliniat ca unul dintre subiectele sensibile inclus pe agenda dezbaterilor se refera la migratia fortei de munca."Astazi este un moment istoric pentru tara. Se organizeaza la Bucuresti prima reuniune informala a Consiliului ministrilor de Finante din Europa. Practic, pentru doua zile, Bucurestiul devine capitala financiara a Uniunii Europene. In aceste consilii informale se discuta alt gen de subiecte, dar de interes pentru noi, ca tara, si pentru Uniunea Europeana, in ansamblul ei. Sunt subiecte are au la baza cateva studii facute destul de bine si foarte bine fundamentate, legate de mobilitate, costuri de finantare, piata europeana in ansamblul ei, perspectivele si care sunt actualele probleme. O tema de interes care se va discuta astazi, si fata de care si Romania este atasata, este partea de migrare a fortei de munca, un subiect care creeaza probleme la nivel national si european. L-am auzit ieri si pe domnul vicepresedinte al Consiliului European, Valdis Dombrovskis, care se referea la competitivitatea Romaniei. Aici, unul dintre elementele care poate duce la scaderea acestui indicator este si migrarea fortei de munca, atat cea calificata, cat si cea necalificata, iar asta reprezinta intr-adevar pentru Romania o mare problema", a punctat Eugen Teodorovici.Vicepresedintele Comisiei Europene, Valdis Dombrovskis, responsabil pentru moneda euro si dialogul social, precum si pentru stabilitatea financiara, serviciile financiare si Uniunea pietelor de capital, impreuna cu Gunther Oettinger, comisarul european pentru buget si resurse umane, si Pierre Moscovici, comisarul european responsabil pentru afaceri economice si financiare, impozitare si vami, vor reprezenta Comisia Europeana la reuniunea Eurogrup si la reuniunea informala a ministrilor de finante (ECOFIN).Potrivit unui comunicat al Reprezentantei Comisiei Europene in Romania, cele doua evenimente au loc la Bucuresti, in perioada 5-6 aprilie 2019, si sunt organizate in contextul exercitarii de catre Romania a Presedintiei Consiliului Uniunii Europene.Astfel, vineri, in cadrul Eurogrup, Comisia Europeana va prezenta participantilor stadiul actual in implementarea reformelor de catre autoritatile grecesti in baza ultimei variante a celui de-al doilea Raport de supraveghere consolidata publicat saptamana aceasta. De asemenea, la reuniune se va discuta despre proiectul de plan bugetar pentru anul 2019 al statului Luxemburg, ca urmare a adoptarii in luna martie a opiniei Comisiei Europene.De asemenea, presedintele Mecanismului Unic de Supraveghere (MUS), Andreea Enria, si presedintele Comitetului Unic de Rezolutie (SRB), Elke Konig, vor avea la randul lor cate o prezentare. Roberto Gualtieri, presedintele Comisiei pentru afaceri economice si monetare din cadrul Parlamentului European, va fi prezent la o dezbatere despre perspectivele economice si provocarile zonei euro.Eurogrupul va continua in configuratie deschisa discutiile incepute la summitul euro din decembrie 2018.Ca parte a lucrarilor in desfasurare pentru aprofundarea Uniunii Economice Monetare (UEM), Eurogrupul va aborda aspecte de guvernanta in contextul instrumentului bugetar pentru convergenta si competitivitate. De asemenea, presedintele Sistemului European de Asigurare a Depozitelor (EDIS) va prezenta ultimele evolutii cu privire la foaia de parcurs pentru demararea discutiilor politice privind EDIS.In cadrul reuniunii informale ECOFIN, ce va incepe vineri dupa amiaza, ministrii, alaturi de guvernatori ai bancilor centrale din statele membre, vor discuta despre prioritatile urmatorului ciclu institutional si calea de urmat pentru Uniunea pietelor de capital. De asemenea, vor avea loc dezbateri cu privire la elemente ale cadrului financiar multianual, cum ar fi legatura cu Semestrul european si finantarea bugetului UE.Pe durata zilei de sambata, 6 aprilie, vor avea loc discutii cu privire la impactul mobilitatii de pe piata muncii asupra bazei de taxare pentru statele membre. Ministrii vor aborda problema impactului pe care il are taxarea asupra cresterii economice, pornind de la un document al Comisiei Europene. De asemenea, ministrii ar trebui sa ajunga la o concluzie cu privire la termenii de referinta pentru pregatirea reuniunilor G20 si a FMI din luna aprilie 2019.