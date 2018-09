Cum a reusit Zuckerberg sa dea lovitura cu Facebook, cea mai utilizata retea de socializare din lume

Secretele succesului

Trebuie sa postam, cat mai des, content de calitate, care sa atraga cat mai bine publicul nostru tinta si totodata sa multumeasca audienta care deja ne urmareste.

Sa ii indemnam pe oameni prin postari sau prin Facebook Ads sa ne dea 'See first'! Astfel vom fi tot timpul in topul news feed-ului celor care ne urmaresc si sunt interesati de contentul nostru sau de produsele noastre", ne-a declarat Alexandru.

Desi sunt schimbari constante in privinta reach-ului, care afecteaza o mare parte din cei care folosesc reteaua pentru promovare, Facebook ramane in continuare un instrument vital pentru a ajunge la publicul tinta.Mark Zuckerberg s-a axat pe, pe ideea de legatura interumana care sa nu tina cont de distanta fizica.Pune la indemana o serie de "trucuri" care te fac sa ramai atras de Facebook: te indeamna sa postezi fotografii, sa arati pe unde te plimbi, sa iti detaliezi starea de spirit.In plus, daca stii cum sa utilizezi Facebook, pentru un antreprenor in e-commerce este mana cereasca.Fiindca ne-am dorit sa aflam mai multe detalii despre ce anume ne asteapta de la Facebook anul acesta, dar si cum il puteti folosi eficient, l-am contactat pe Alexandru Jurca, expert in business online."Facebook ne ofera cea mai mare si mai potrivita platforma de advertising din lume, datorita numarului mare de utilizatori si atentia care este atintita pe acest canal de socializare, pe care, atentie, oricine o poate folosi! Zuckerberg a vrut sa se asigure in 2018 ca timpul pe care il petrecem pe Facebook va fi un timp mult mai bine folosit, mai valoros.Research-ul facut de catre cei de la Facebook a demonstrat cum conexiunea oamenilor si intarirea relatiilor dintre ei imbunatateste starea de bine si fericirea celor prezenti pe Facebook. Din informatiile de mai sus putem sa ne gandim la urmatoarele strategii pe care sa le implementam cand vine vorba de Facebook Ads: