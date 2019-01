7 secrete ale cartilor de vizita care nu trec neobservate

(P)

Da informatii putine si bune

Nu fii foarte "social"

Nu folosi carti de vizita vechi

Subliniaza vizual brandul

Fa-le lizibile

Nu exagera

Nu te zgarci

Tine cont de urmatoarele reguli si vei avea cu siguranta carti de vizita care nu vor trece neobservate:Poate fi tentant sa transformi cartea de vizita intr-un adevarat CV. Insa trebuie sa te rezumi la informatii esentiale si utile pentru cel caruia i-o inmanezi. Ofera date succinte, eventual logo-ul si sloganul pe o parte, iar pe cealalta numele, functia si datele de contact.Daca cineva are cartea ta de vizita, este foarte probabil sa va fi intalnit si deja sa stie cateva lucruri despre tine. O carte de vizita ii serveste drept memento. Deci, fa-o cat mai simpla si clasica si da-i contactele asa incat sa te poata gasi oricand.Ai cont pe toate retelele sociale, nu-i asa? De ce sa nu le spui asta si celor pe care ii intalnesti? Mai bine nu! Adica, nu iti pune pe cartea de vizita profilul de Facebook sau de Instagram.Clientii sau potentialii clienti ori partenerii de afaceri nu trebuie sa stie ce ai mancat la micul dejun sau pe unde ti-ai petrecut weekendul. In schimb, contul de LinkedIn ar putea aparea pe cartea de vizita, intrucat acolo vei posta doar lucruri strict legate de preocuparile tale de business.Nu oferi carti de vizita indoite sau patate de cafea ori de grasime. Si nici carti de vizita neactualizate. Decat sa scrii cu pixul pe spatele lor noul tau numar de mobil, mai bine arunca-le si tipareste-ti carti de vizita profesionale. Exista variante pentru carti de vizita de lux , cu un design modern, chiar din plastic transparent sau tiparite pe metal, foarte rezistente.Daca folosesti ambele fetele ale cartii de vizita - ceea ce e recomandat sa faci -, incearca sa pui pe o parte logo-ul companiei, iar pe cealalta, datele de contact. Esti una cu brandul tau, deci clientii trebuie sa te asocieze imediat acestuia. Asadar, nu starni confuzii!Nu prea exista motive sa optezi pentru un font care imita scrisul caligrafic de mana. Pe o carte de vizita informatiile trebuie sa poata fi citite dintr-o privire. Asigura-te ca numele si detaliile de contact sunt afisate in mod clar.Vei gasi pe internet modele de carti de vizita dintre cele mai fanteziste, unele despre care ai putea spune ca se potrivesc foarte bine domeniului in care activezi. Reprezinta si acestea un mod de a iesi in evidenta. Totusi, pentru o carte de vizita profesionist realizata, ce e mult poate fi de prost gust.Asadar, daca vrei ceva care sa ii faca cu adevarat pe cei care le primesc sa ridice admirativ din sprancene, alege carti de vizita cu print in relief , spre exemplu. Sau cele embosate.Ei bine, cartile de vizita nu se fac "sa fie acolo". Ele trebuie sa te reprezinte. Si asa cum o camasa calcata la dunga sau o rochie care pica bine vorbesc despre grija si respectul pe care le ai fata de tine, asa si o carte de vizita.Alege carti de vizita realizate profesional. Ti se vor parea putin mai scumpe la prima vedere, insa in realitate vei avea mult mai mult de castigat de pe urma lor.