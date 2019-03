Jurnalistii dau in judecata TVR pentru nerespectarea Contractului Colectiv de Munca

Reprezentantii sindicatului semnaleaza ca inca din data de 1 februarie 2019 Filiala MediaSind - TVR a condamnat nerespectarea Contractului Colectiv de Munca de catre conducerea institutiei si a cerut clarificari in legatura cu afirmatiile presedintelui - director general, Doina Gradea, referitoare la o intelegere cu sindicatul "asa-zis reprezentativ", SPUSTv, privind eludarea unei clauze contractuale.Potrivit MediaSind, refuzul presedintelui-director general de a prezenta Consiliului de Administratie situatia primelor acordate angajatilor in anul 2018 - refuz sustinut in sedinta din 30 ianuarie a.c. de majoritatea membrilor C.A. -, reprezinta o forma grava de incalcare de catre conducerea TVR a Contractului Colectiv de Munca, Sectiunea a II-a (Alte drepturi salariale), Art. 108 (1): "Alte venituri sunt: a) premii acordate transparent, pentru activitate de exceptie, din fondul constituit lunar in acest scop in cuantum de 2% din fondul de salarii prevazut in bugetul de venituri si cheltuieli aprobat (...) . In aceste conditii se va publica pe reteaua de intranet numele salariatului premiat, suma acordata cu acest titlu si justificarea acordarii premiului"."PDG al TVR argumenteaza nerespectarea prevederilor CCM prin faptul ca SPUSTv si-ar fi dat acordul pentru comiterea acestei ilegalitati, admitand pastrarea confidentialitatii asupra beneficiarilor primelor, a cuantumului acestora si a criteriilor dupa care au fost acordate pentru a evita animozitatile intre salariati. Dincolo de absurdul unei astfel de situatii - care se cere urgent clarificata, in respectul legalitatii si in interesul tuturor partilor implicate - atragem atentia ca asigurarea transparentei sistemului de recompensare a angajatilor este un principiu managerial elementar, valabil in orice companie: motivarea si stimularea angajatilor se pot face doar prin promovarea exemplelor individuale de succes, nu la adapostul secretomaniei si lipsei de asumare", se mentioneaza in comunicat.Reprezentantii MediaSind considera "regretabil si de neinteles" gestul majoritatii membrilor CA, in prezenta observatorului sindicatului "asa-zis reprezentativ" prezent la sedinta, care, in ciuda responsabilitatii cu care sunt investiti, au votat, in fapt, impotriva punerii in aplicare a unei prevederi dintr-un document legal, pe care aveau obligatia sa-l cunoasca si datoria sa-l respecte."Consideram incalificabila si periculoasa atitudinea slugarnica a reprezentantului SPUS TV fata de presedintele-director general, in detrimentul tuturor angajatilor institutiei, inclusiv a membrilor de sindicat. De altfel, nu este prima oara cand lideri ai acestei organizatii, in schimbul unor foloase personale, cedeaza drepturi importante pentru angajati, cum ar fi masurile de protectie sociala, salarii compensatorii in caz de concediere etc.", afirma reprezentantii MediaSind.Potrivit acestora, SRJ MediaSind a facut si o solicitare de raspuns, in baza Legii nr. 544/2001, privind modul in care s-au acordat respectivele prime, primind un raspuns care viza doar valoarea totala acestora si anume 352.233 lei brut in anul 2017 si 327.897 brut in 2018. Administratia a refuzat sa ofere celelalte informatii solicitate, desi prevederile Contractului Colectiv de Munca ii cereau, in mod explicit, acest lucru."Pe cale de consecinta, avand in vedere ca exista o obligatie in Contractul Colectiv de Munca, negociata la solicitarea expresa a salariatilor din SRTv, in sensul publicarii pe reteaua de intranet a numelui salariatului premiat, a sumei acordata cu acest titlu, precum si a justificarii premiului, apreciem ca solicitarea noastra este perfect intemeiata. Fata de toate argumentele prezentate mai sus, SRJ MediaSind a solicitat instantei de judecata admiterea cererii de chemare in judecata si, pe cale de consecinta, obligarea Paratei la publicarea pe reteaua intranet a numelui salariatilor premiati in anii 2017 si 2018, a sumelor acordate cu acest titlu, precum si a justificarii acordarii premiilor, conform art. 108 alin. (1) lit. a) din Contractul Colectiv de Munca din SRTv 2017 inregistrat sub nr. 512/29.12.2016 la Inspectoratul Teritorial de Munca Bucuresti si Contractul Colectiv de Munca din SRTv 2018 - 2019 inregistrat sub nr. 204/23.05.2018 la Inspectoratul Teritorial de Munca Bucuresti. In cazul in care instanta va admite si cuantumul cheltuielilor de judecata, SRJ MediaSind va solicita Consiliului de Administratie al SRTV si Curtii de Conturi ca aceste sume sa fie recuperate de la persoanele vinovate de acest nou abuz", se mai precizeaza in comunicat.