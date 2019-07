Ai un business in online? Acum ai toate motivele sa investesti in brand content

Este neinvaziv, nu intrerupe audienta cu un mesaj publicitar. Pentru ca potentialul consumator acceseaza continutul de brand din proprie initiativa, nu il percepe ca fiind agasant si este dispus sa-i acorde mai multa atentie. Are un mare potential de viralizare. Un continut de brand, indiferent de forma sa, ofera, prin definitie, valoare publicului. Prin urmare, audienta va fi mai predispusa la a impartasi un articol sau un videoclip creat de un brand, care ii ofera o utilitate, decat un banner publicitar care promoveaza un produs. Brand contentul este cel mai scurt drum catre o cultura sanatoasa a brandului, ceea ce contribuie la fidelizarea publicului. Continutul de brand foloseste povesti pentru a transmite mesaje. Povestile sincronizeaza undele cerebrale ale ascultatorilor, iar acolo unde se spun povesti se formeaza comunitati. Comunitatile stau la baza unei culturi sanatoase a brandului. In plus, cei care asculta o poveste captivanta vor sa ia activ parte la evenimentele infatisate (toti ne-am dorit cel putin o data sa luam locul personajelor din cartile preferate) si sunt mai predispusi sa transforme povestea intr-o experienta personala. Capteaza atentia audientei pentru o perioada de aproape 20 de ori mai mare decat un banner publicitar, ceea ce creste increderea in acesta si probabilitatea ca utilizatorul sa-si reaminteasca numele brandului. Ofera publicului experiente reale, autentice si credibile, rezonand cu acesta la un nivel emotional. Sansele conversiilor cresc atunci cand asociezi un brand cu o emotie pozitiva, precum nostalgia sau elevatia, pentru ca aceasta ajuta potentialii consumatori sa ia o decizie.

Pe scurt, tipul de content marketing care genereaza cele mai multe leaduri si cele mai multe conversii este brand contentul sau brand entertainmentul Continutul de brand care ofera audientei o valoare intrinseca, educationala, informationala sau de divertisment este continutul care sta la baza construirii unei relatii solide intre brand si consumator.Astazi, mai mult ca oricand, consumatorul are posibilitatea sa faca alegeri bine informate, cautand activ un continut care sa-i satisfaca anumite nevoi, sa-i rezolve probleme sau care sa-l distreze.Pentru a avea succes in contextul actual, un brand trebuie sa vina in intampinarea consumatorilor cu un continut relevant, care impartaseste valorile si viziunea companiei, dar care nu este centrat pe promovarea produselor si serviciilor sale, ci pe nevoile si interesele audientei.De la articole de blog si infografice, pana la podcasturi, videoclipuri, filme pentru marele ecran si evenimente. Acestea trebuie sa fie captivante, pentru a atrage atentia publicului, relevante, pentru ca audienta sa gaseasca sens in interactiunea cu ele, autentice si credibile, pentru a realiza o conexiune puternica, bazata pe incredere.Nu in ultimul rand, continutul de brand se adreseaza membrilor audientei ca unor persoane, nu ca unor clienti, iar acest lucru permite potentialului consumator sa se conecteze cu brandul pe mai multe niveluri, spirituale si emotionale, inainte de a lua decizia de cumparare.Continutul de brand este nu doar un trend digital, ci singura abordare ce ofera rezultate optime intr-un mediu online suprasaturat.Daca nu te-am convins inca, iata cinci motive care iti vor arata de ce e bine sa investesti in brand content ca parte a unei strategii de marketing.Publicitatea si continutul traditional, centrat pe promovarea produselor si serviciilor, este ignorata de public. Cea mai eficienta metoda prin care poti trezi interesul audientei desensibilizate la metodele clasice de advertising este brand contentul, ori pentru ca ofera informatii utile sau interesante, ori pentru ca este, pur si simplu, o sursa de divertisment de calitate.