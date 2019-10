BRAT, impreuna cu membrii IFABC, publica Prima Lista Globala a Produselor Media Auditate

In cadrul Adunarii Generale IFABC din acest an, s-a lansat prima Lista Globala a Produselor Media Auditate la nivel mondial, ce contine, de pe intregul mapamond.Aceasta ofera advertiserilor posibilitatea de a identifica produsele media certificate si de a tranzactiona spatiul publicitar cu incredere si mult mai bine informati."Industria de media din Romania se regaseste in elita mondiala a publicitatii si contribuie, impreuna cu alte tari, la un efort global de mentinere a increderii in afacerile de media, in special intr-un domeniu dominat de companii globale, ce nu ofera transparenta asupra datelor pe care se bazeaza campaniile advertiserilor ce investesc in ele.BRAT include in lista globala a produselor media certificate 87 de titluri de presa scrisa, 174 siteuri web si aplicatii mobile, 11 companii OOH, produse media locale ce au indeplinit criterii de evaluare si performanta stabilite prin procedurile si metodologiile BRAT, ce respecta principiile generale aplicate la nivelul IFABC si respectate la nivel global", a declaratLista poate fi descarcata de pe siteul Federatiei ( www.ifabc.org ), informatiile fiind organizate dupa format, de la reviste si ziare, siteuri web si aplicatii mobile, pana la evenimente, statii radio si panotaj. Raportul contine si informatii legate de audienta publicului tinta (B2B sau B2C), despre tipul produsului media (platit sau gratuit) si permite interactiunea cu fiecare membru IFABC si produsele media certificate de acestia, prin link direct catre fiecare organizatie.Obiectivul principal al listei lansate de membrii IFABC, sustinut si de BRAT in activitatea de audit, este de a transparentiza piata de media locala si de a oferi incredere in cifrele utilizate in achizitia de spatiu publicitar.Prin metoda de audit independenta si standardizata utilizata in realizarea proiectelor sale, BRAT a devenit reperul industriei locale in tranzactionarea publicitatii, iar o lista cu produsele media auditate, unificata la nivel global, nu face decat sa ofere si mai multa incredere si transparenta in produsele media locale.este organizatia industriei de media si publicitate care are ca obiectiv stabilirea de metode si standarde comune privind modul de masurare al indicatorilor de performanta ai produselor media, fiind reperul industriei in tranzactionarea publicitatii.Inca de la infiintarea sa, in urma cu 20 de ani, BRAT a fost primit membru al Federatiei Internationale a Birourilor de Audit si Certificare (IFABC), respectand principiile si standardele acesteia: structura tripartita, independenta, obiectivitate si transparenta in realizarea auditurilor.Incepand din 2016, BRAT face parte din Consiliul Executiv al Federatiei, fiind implicat in eforturile acesteia de a aduce incredere si transparenta in procesele de tranzactionare a publicitatii, care sa aiba la baza date de incredere, auditate, privind produsele media, in beneficiul celor ce investesc in publicitate, dar si a societatii la nivel general.a lansat Lista Globala a Produselor Media Auditate, prima lista de acest fel, la nivel mondial, cu peste 14.756 produse media auditate din 19 tari membre IFABC, de pe glob.Aceasta sursa de informatii, ce poate fi descarcata de pe siteul federatiei, este destinata clientilor de publicitate si agentiilor media cu scopul de a identifica produsele media auditate, la nivel mondial si a tranzactiona publicitate, mult mai informat."Pe masura ce contextul media si publicitar se extind la nivel global, iar problemele legate de lipsa de transparenta cresc, nu exista un moment mai potrivit pentru advertiseri de a avea acces la o sursa de informatie de incredere despre partenerii media auditati de organisme tripartite", a explicat"Membrii IFABC aduc transparenta, claritate si un nivel ridicat de incredere in produsele media auditate, in intreaga lume."Lista produselor media certificate IFABC este un fisier simplu, eficient si usor de utilizat, cu branduri media auditate, din intreaga lume. Organismele de certificare din fiecare tara sunt arbitrii locali ai garantiei media. "IFABC a sustinut aceasta initiativa inca din cea de-a 28-a Adunare Generala care a avut loc la San Francisco, in noiembrie 2018. Reprezentantii IFABC au recunoscut rolul unic pe care, organismele de audit independente, tripartite si media certificata, il au in transparentizarea si verificarea ecosistemului media cu scopul cresterii increderii advertiserilor in produsele media."Recunoscand ca problemele legate de responsabilitate si transparenta depasesc granitele, colaborarea proactiva a IFABC in elaborarea acestei liste pune accent pe importanta mass-media auditate la nivel mondial si a garantiei oferite de organismele tripartite", a declaratDatele sunt acum disponibile pentru descarcare pe site-ul web IFABC (www.ifabc.org), si permit advertiserilor sa creeze liste cu produsele media de incredere, noi oportunitati media sau sa confirme propriile baze de date cu optiunile media pe care le au.Lista va fi actualizata, in mod regulat, pentru a asigura advertiserii ca au acces la cele mai recente inregistrari cu produsele media certificate.