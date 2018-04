Grupul francez Lagardere vinde Europa FM si Elle catre Czech Media

Acest anunt vine la o zi dupa ce Lagardere a informat ca negociaza, tot cu Czech Media Invest, vanzarea posturilor sale de radio din Europa de Est (Romania, Cehia, Polonia si Slovacia) pentru suma de 73 de milioane de euro, informeaza Reuters.Grupul francez a precizat miercuri ca publicatiile pe care intentioneaza sa le vanda catre Czech Media Invest sunt: Elle, Version Femina, Art & Decoration, Tele 7 Jours, precum si suplimentele France Dimanche, Ici Paris si Public. Valoarea tranzactiei, care ar urma sa se finalizeze in saptamanile urmatoare, nu a fost comunicata.Dupa incheierea acestor doua vanzari, grupul Lagardere va mai detine in sectorul media doar postul de radio Europe 1, revista Paris Match si cotidianul Le Journal du Dimanche.Grupul Lagardere a intrat in Romania in anul 1996, prin achizitionarea Radio Total Timisoara, redenumit ulterior Radio 21 Timisoara. In anul 1998, grupul a relansat reteaua de Radio 21, iar in 1999 a obtinut licenta pentru prima retea nationala de radio comercial, Europa FM, care a inceput sa emita in anul 2000. In anul 2007, Lagardere a achizitionat reteaua de radio Deea, o parte din licente fiind folosite pentru lansarea, in aprilie 2008, a retelei Vibe FM.