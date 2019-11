Champaigns, prima agentie de digital marketing pentru fashion & lifestyle din Romania, se implica in cauze sociale

Cum este urmarita performanta unei campanii pentru ONG-uri

Fie ca vorbim despre educatie, protectie, sanatate, cultura sau acces la informatii, Champaigns isi pune la dispozitia ONG-urilor serviciile si cunostintele, cu multa dedicare, astfel incat sa aduca, alaturi de acestea rezultate pozitive si schimbari notabile pentru dezvoltarea Romaniei.In acest context, Champaigns s-a alaturat Alexandrei Timar, presedintele asociatiei "". Aceasta se ocupa, de peste 10 ani, de cazuri sociale, iar in ultimii patru activitatea sa a cunoscut o amploare tot mai mare.Alexandra Timar organizeaza anual trei campanii principale: de Craciun, de Paste si inaintea inceperii unui nou an scolar cand copii din familii defavorizate primesc ajutor.In prezent, Champaigns si Alexandra Timar au drept obiectiv cade sarbatori. Astfel, agentia a demarat o campanie in mediul online, fara buget dedicat traficului platit.Printr-un continut pe masura, in mai putin de trei saptamani, rezultatele in social media nu au intarziat sa apara: 4.027 de mesaje primite in privat pe pagina de Facebook, 7.805 de like-uri la pagina, 8.036 de abonati ai paginii.Postarile au ajuns la 693.920 de persoane si au strans un total de 129.479 de like-uri, comentarii, distribuiri si click-uri: 11.983 de aprecieri, 1.201 de comentarii si 2.661 de share-uri.Pentru prezenta campanie, au fost preluati deja 4.000 de copii si exista cerere pentru inca circa 1.500. Toti cei din program vor primi cadouri de Mos Craciun, in functie de dorintele pe care le-au transmis prin intermediul unor scrisori. Darurile au inceput deja sa soseasca in cele 43 de centre de preluare atat din tara, cat si din strainatate, sase dintre acestea fiind in Bucuresti.Alaturi de cadourile mult dorite, acestia vor primi si pachete cu fructe proaspete, achizitionate din fondurile asociatiei. Pentru aceasta initiativa este necesara procurarea a trei tone de fructe.Cei dornici sa contribuie pot dona in contul organizatiei "": pentru lei:si pentru euro:", a declaratIn cazul campaniilor pentru cazuri sociale, Champaigns analizeaza, in primul rand, numarul de persoane care au aflat despre campanie, precum si numarul celor care au interactionat cu aceasta.Desigur, focusul principal ramane pe cei care s-au implicat direct, urmarind "conversia", adica numarul total de donatori, dar si sumele donate.Asadar, indicatorul de performanta cel mai puternic in cazul unei campanii sociale este dat de numarul de persoane pe care reuseste sa le determine sa se implice in cauza prezentata.In cazul ONG-urilor, bugetul dedicat traficului platit este, de cele mai multe ori, foarte redus. Astfel, cea mai mare provocare este atragerea unui trafic organic cat mai mare, mizand pe un continut care sa trezeasca empatia publicului tinta.Pentru 2020, Champaigns isi propune sa comunice si mai mult faptul ca isi pune la dispozitie serviciile pentru ONG-uri, intentionand sa se implice intr-un numar cat mai mare de proiecte sociale, din dorinta de a face bine.Focusul principal va consta si in alaturarea in proiecte care au drept scop promovarea reducerii consumului de produse din categoria fashion si promovarea ideii de a achizitiona articolele prietenoase cu mediul inconjurator.Astfel, se aduce in discutie oprirea fenomenului fast fashion, transformandu-l in slow fashion, prin constientizarea consumului excesiv.In prezent, echipa este formata din 12 persoane pasionate de marketing: trei specialisti Facebook Ads, care sunt in proces de certificare Blue Print, un specialist social media, trei graficieni, doi programatori, un senior specialist Google Ads, cu certificare, si doi specialisti SEO. La inceputul lui 2020, agentia isi va mari echipa cu un specialist Instagram Ads si unul pentru platforma Whatsapp.Champaigns incheie 2019 cu o cifra de afaceri de 190.000 de euro, dublu fata de anul trecut, dar si cu un portofoliu cu peste 50 de magazine online de Fashion, Deco si Lifestyle. Printre acestea se numara Tezyo, Otter, Clarette, Zorile Store, Super Pantofi, Vesa, Zaza Boutoque, Zonia, Marabou Boutique, Moja, Sandalandala, Angeline Cakes, dar si multe altele.Champaigns este prima agentie dedicata magazinelor online de fashion si lifestyle din Romania. Serviciile pe care le ofera Champaigns includ campanii de PPC - Facebook & Instagram Ads, Google Ads, SEO, email marketing, design si programare.Agentia Champaigns este fondata de Adelina Oprea, specializata in marketing si in dezvoltarea prezentei online a magazinelor. Cea mai mare parte din activitatea ei a fost derulata in cadrul magazinelor online de fashion din Romania, de unde si experienta si capacitatea de a identifica nevoile unor astfel de afaceri.Site: https://champaigns.ro/