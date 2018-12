Companiile aleg tot mai des marketingul digital, in detrimentul celui traditional

Costuri reduse

In ziua de astazi, marketingul digital castiga din ce in ce mai mult teren in fata metodelor traditionale. Se intampla asta datorita costurilor mai reduse si a eficientei acestei metode. Marketing-ul online este atat de eficient din mai multe motive:Marketing-ul digital se bazeaza pe reclame si campanii special create pentru a ajunge la un public tinta dorit. Datorita faptului ca poti monitoriza ce campanii au fost mai profitabile, vei ajunge sa ai costuri mult mai reduse decat in cazul marketing-ului traditional.Vei fi mai linistit stiind ca ai investit intr-o reclama digitala care ajunge exact la oamenii pe care ti-i doresti, decat intr-un panou publicitar scump, care nu este bagat in seama.Spre deosebire de marketingul traditional, dupa ce o campanie digitala s-a finalizat, vei primi un raport despre cum a performat campania respectiva. Datele cuprinse in acest raport pot fi: date demografice despre oamenii la care a ajuns reclama (sex, varsta, locatie), dar si cat si in ce fel a reactionat publicul la reclama promovata. De asemenea, poti afla si ce vanzari exacte a generat campania ta.Avand in vedere ca o buna parte a populatiei se afla in mediul online, nu e nicio surpriza faptul ca business-urile incearca sa isi promoveze aici produsele sau serviciile. Retelele sociale sunt si ele un mediu propice pentru promovarea unui business.Deoarece comunicarea se poate face prin mesageria instant, clientii pot interactiona cu tine foarte repede, rezultand intr-o legatura puternica intre tine si oamenii care conteaza pentru afacerea ta.Asa cum am spus mai sus, rezultatele unei campanii pot fi cuantificate. O metoda de feedback din partea clientilor o reprezinta nivelul de interactiune al acestora cu reclama ta. Daca observi ca reclama nu a adus atat de multe vizite pe website-ul tau, este timpul sa faci o schimbare.In plus, retelele sociale iti pot aduce un feedback constructiv, privind reactiile utilizatorilor care au intrat in contact cu reclama ta. Poti colecta date importante, ca ulterior sa le implementezi in campaniile viitoare.In cazul marketing-ului traditional, reclama ta va fi tiparita exact asa cum ai transmis-o tu mai departe, fara posibilitatea de a face modficari. In online, insa, daca ai observat ca ai facut o greseala in text sau ca ai introdus alte date in reclama, poti oricand sa opresti rularea campaniei, sa editezi reclama si sa o repornesti. In felul acesta marketing-ul online ofera o flexibilitate mai mare decat cel traditional.Happy Advertising este o agentie full web, ce ofera servicii de marketing digital din cele mai diverse. Datorita experientei acumlata in cei peste 10 ani de activitate, suntem convinsi ca am acumulat know-how-ul necesar pentru a ajuta orice business, din orice domeniu, sa se dezvolte constructiv.Printre serviciile de online marketing puse la dispozitie de compania noastra se numara:Social media merketing se refera la procesul prin care atragi vizitatori catre business-ul tau prin intermediul retelelor sociale. Cele mai populare retele sociale din Romania sunt Facebook, Instagram, Youtube, Pinterest si Linkedin.Noi, cei de la Happy Advertising, recomandam acest tip de marketing, pentru ca este, dupa parerea noastra, cea mai importanta componenta a marketing-ului digital. Toate reclamele, optimizarile si promovarea pe retelele sociale sunt inutile, daca pe website-ul tau nu se gaseste continut de calitate.Despre asta este vorba in content marketing. Reprezinta o strategie care se concentreaza pe crearea de continut valoros, relevat si demn de a fi distribuit.PPC sau Pay per Click, este o parte a marketing-ului online in care o companie plateste o oarecare suma de bani, ori de cate ori un utilizator da click pe reclama sa. Cel mai folosit sistem PPC este Google Ads, pus la dispozitie de prestigioasa companie Google.Happy Advertising recomanda aceste tip de promovare, mai ales cand business-ul tau este la inceput de drum, deoarece garanteaza afisarea website-ului tau in primele rezultate ale cautarilor.Cel mai sigur mod de a-ti aduce website-ul in primele cautari Google, dar si cel mai longeviv, este prin SEO sau Search Engine Optimization. Este un proces prin care agentia SEO o sa vina cu o serie de modificari on-site care vor trebui implementate (link-uri corupte, pagini lipsa, cuvinte cheie, etc), dar se lucreaza si la optimizarea off-site, in care intra adaugarea de link-uri pe site-uri de incredere si articole care sa genereze vizite din partea utilizatorilor.Marketing-ul afiliat este modalitatea prin care poti primi comisioane, in schimbul promovarii produselor sau serviciilor ale altor companii. Este o metoda buna de a-ti creste veniturile, atunci cand business-ul tau este la inceput.Aceasta metoda de marketing este de la sine inteleasa. Este o forma de marketing direct, ce foloseste posta electronica pentru a comunica oferte promotionale si mesaje de educare unei audiente alese.Prin aceasta metoda poti intari relatii comerciale, poti gasi clienti noi pentru business-ul tau si poti face cunoscute promotiile tale de sarbatori.Oricare ar fi metoda aleasa, trebuie sa stii ca marketing-ul online este tot mai folosit de companii, in detrimentul celui traditional. Motivele de mai sus sunt suficiente pentru a te convinge ca si tu trebuie sa treci la nivelul urmator de promovare.Daca vrei sa demarezi o campanie de marketing online si nu stii cu ce sa incepi, vom fi bucurasi sa iti aratam primii pasi in aceasta piata.Intra pe www.happyadv.ro ca sa afli mai multe despre ce inseamna o agentie de web design compusa din specialisti certificati Google, despre clientii cu care am colaborat si modul in care acestia au devenit clienti fideli.Ne bucuram de o colaborare cu business-uri din 22 de tari, din intreaga lume, incluzand aici si Statele Unite ale Americii sau Australia.