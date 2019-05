Cum pot impaca advertiserii brandingul si marketingul de performanta?

Care sunt principalele diferente

Retargeting - sansa pentru o abordarea hibrida

Concluzie

In aceste conditii,, sustine ca marketerii au dificila sarcina de a se afla printre toate acele reclame, dar mai important sa castige un loc in randul celor care ajung sa fie remarcate de utilizatori.Marketerii sunt constienti de faptul brandingul si marketingul de performanta sunt valoroase si ofera rezultate pozitive. Cu toate acestea, marketingul de performanta este vazut ca cel care duce la cresterea companiei pe termen scurt, iar marketingul de brand este mai mult o constructie pe termen lung.Brandingul, care de atata vreme a fost cheia marketingului, este provocat in prezent de instrumentele de performanta, deoarece atentia acordata marketingului s-a mutat de la "reach" (audienta cat mai mare) la ROI (randament) . Ca rezultat, observam o schimbare importanta asupra rezultatelor si performantelor pe termen scurt.In general, putem spune ca brandingul reprezinta toate activitatile ce vizeaza cresterea vizibilitatii marcii, recunoasterea si loialiatea clientilor fata de brand. In marketingul digital, pentru campaniile de branding, advertiserii folosesc in mod normal bannere statice, create cu scopul de a ajunge la un anumit public, stabilit pe baza unor caracteristici sociale. De asemenea, de cele mai multe ori, plasarea anunturilor este aleasa in avans pentru a ajunge la un public cat mai larg.De cealalta parte, marketingul de performanta este tot ceea ce brandingul nu este. Oamenii care se ocupa de marketingul de performanta iau in considerare grupurile tinta nisate sau chiar posibilitatea de a ajunge la persoana potrivita, la locul si la momentul potrivit, mai ales cand vine vorba de atingerea unor obiective semnificative si masurabile.Din fericire, marketerii au acum posibilitatea de a planifica fiecare pas din strategia lor datorita tehnologiilor sofisticate, analizelor de date si statisticilor ce le permit sa observe comportamentul consumatorilor atunci cand viziteaza un anumit magazin si cumpara un anumit produs.In general, campaniile de retargetare au fost clasificate drept marketing de performanta pur. Rezultatele sunt usor de masurat si reclamele sunt pline de produse in loc de branding, dar este posibil ca retargetarea sa includa elemente de branding? Raspunsul este un "Da!" absolut. De fapt, observam ca in acest moment brandurile incep din ce in ce mai des sa aleaga modelul hibrid care raspunde atat obiectivelor pe termen scurt, cat si pe termen lung.", declara Catalin Emilian.Eficienta reclamei pe display nu se bazeaza doar pe tehnologie si pe algoritmi avansati care permit marketerilor sa personalizeze mesajul publicitar si sa recomande o oferta adaptata nevoilor utilizatorilor. De asemenea, e foarte importanta includerea elementelor de branding, a elementelor vizuale cheie ale unui brand sau ale unei campanii. Campaniile pregatite in acest mod pot aduce o crestere semnificativa a vanzarilor si, in acelasi timp, influenteaza pozitiv perceptia marcii.", mai spune Country Managerul RTB House Romania si Bulgaria.Singura intrebare pentru care advertiserii incearca sa gaseasca un raspuns este: Cum sa faci marketingul mai eficient? Un posibil raspuns ar putea fi un echilibru intre performanta si branding. In prezent, cand mixul media este influentat din ce in ce mai mult de date, atat marketerii concentrati pe performanta, cat si cei care se ingrijesc de branding, trebuie sa invete unii de la ceilalti si sa colaboreze pentru a transmite mesajul potrivit persoanei potrivite la momentul oportun. Este extrem de important sa-si aleaga strategia si instrumentele intr-un mod comun. Renuntarea la structurile clasice este primul si adesea cel mai dificil pas pentru branduri. Cu toate acestea, prezenta intregii echipe de marketing, in momentul luarii deciziilor de planificare, este esentiala pentru alinierea in spatele indicatorilor cheie si pentru asigurarea unei strategii integrate pentru succes.", conchide Catalin Emilian.este o companie globala care ofera tehnologii de ultima ora in retargetare pentru brandurile de top din intreaga lume. Cu motorul propriu de cumparare a reclamelor, operat in intregime de algoritmi deep learning, RTB House ajuta agentiile de publicitate sa-si creasca vanzarile pentru a-si atinge obiectivele pe termen scurt, mediu si lung.Infiintata in 2012, RTB House deserveste peste 1.500 de clienti in peste 70 de tari in regiunile EMEA, APAC si America, cu locatii principale din New York, Londra, Tokyo, Singapore, Sao Paulo, Moscova, Istanbul, Dubai si Varsovia. Echipa este formata din peste 400 de profesionisti si este in crestere.In 2018, dupa implementarea cu succes a tehnologiilor deep learning, RTB House a lansat AI Marketing Lab. Noua divizie se concentreaza pe crearea unui mediu pentru inventarea si dezvoltarea de noi solutii de marketing. Aflati mai multe detalii accesand www.rtbhouse.com