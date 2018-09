Digitalul va ridica piata de media si divertisment din Romania pana la 3,7 miliarde de dolari in urmatorii 5 ani

PwC Global Entertainment & Media Outlook 2018-2022

"Intreaga piata de media si divertisment din Romania ar putea inregistra un ritm mediu anual de, ajungand la. Din aceasta suma, aproximativ o jumatate o reprezinta cheltuielile pentru accesul la internet, care vor inregistra o rata medie de crestere anuala estimata de 11,6% la orizontul anului 2022, ajungand la peste 1,8 miliarde de dolari", mentioneaza PwC intr-un comunicat remis AGERPRES.Spre comparatie, la nivelul Europei Centrale si de Est (ECE) piata de media si divertisment va avea un ritm mediu de crestere de aproximativ 7,1% si va ajunge la venituri totale de aproximativ 83 de miliarde de dolari.Segmentul serviciilor de acces la internet va genera venituri de aproximativ 30,5 miliarde de dolari cu o crestere medie anuala de 10,3%, comparativ cu 6,6% la nivel global.Atat in Romania cat si in Europa Centrala si de Est, dar si la nivel global,de pe piata de media si divertisment. In Romania ponderea acestui segment va creste de la 38%, in 2017 la, in vreme ce in ECE aceasta se va majora de la 31% la 36% (la nivel global, va evolua de la 26% la 29%).O usoara crestere este previzionata pentru segmentul de, care va aduce in Romania, in crestere de la 606 milioane in 2017, avand o rata medie de crestere anuala de 0,5%. Acesta este al doilea cel mai mare segment in termeni de venituri generate, dupa accesul la internet, atat in Romania cat si in ECE si la nivel global."Evolutia medie anuala a pietei de televiziune din Romania este in linie cu cea regionala care va creste anual, in medie cu 0,6% pana in 2022", se subliniaza in comunicat.Raportul semnaleaza ca in Romania, cresterile pe segmentul de televiziune vor aduce, de asemenea, venituri substantiale in ceea ce priveste publicitatea. In 2017,si are potentialul de a atinge, cu o rata medie de crestere anuala de 8,5%. Acest segment este al treilea ca marime, dupa cel de acces la internet si cel de televiziune si continut video consumat acasa, in termeni de venituri generate. In ceea ce priveste cele trei segmente, ordinea pe podium din 2017 ramane neschimbata si in clasamentului anului 2022.In Romania, segmentele de(OTT) ar putea inregistra cresteri de 16,3%, respectiv 14,8% pana in 2022. Aceste doua segmente de piata au raportat venituri relativ scazute de-a lungul timpului in Romania, dar vor putea atinge un maxim de 144 de milioane de dolari, respectiv 22 de milioane, la orizontul anului 2022. Alaturi de segmentul accesului la internet, care incheie podiumul industriilor cu cea mai mare crestere medie, segmentul de jocuri video si cel OTT, in aceasta ordine, sunt premiantele pietei de media si divertisment.In regiune, cel mai ridicat potential de crestere il va aveacu unchiar daca veniturile, la nivelul anului 2022 ar putea ajunge la doar 178 de milioane de dolari. Aceasta va fi secondata de s, cu o crestere medie de 15,5% si venituri de peste 7,5 miliarde de dolari, in vreme ce, pe locul al treilea se va situa segmentul continutului video livrat peste internet (OTT) cu o crestere medie anuala de 13% si venituri de aproximativ 1,2 miliarde de dolari, pana in anul 2022.Pe plan local,, cu o rata medie anuala de crestere de aproape 11%. Cele doua subcategorii, pe conexiuni mobile si fixe, ale publicitatii online vor avea evolutii diferite in urmatorii cinci ani. In timp ce publicitatea pentru dispozitivele mobile este previzionata a avea o rata medie de crestere anuala de 25,6%, pana la 51 de milioane de dolari in 2022, publicitatea livrata peste conexiunile fixe va continua sa genereze venituri mai mari si va ajunge la 84 de milioane de dolari in 2022, cu un ritm mediu anual de crestere de 5,5%.In ciuda ritmurilor mari de crestere,unde acest segment va genera peste 10,7 miliarde de dolari, in 2022 cu o crestere medie anuala de 12,4% (8,7% la nivel global) . In 2022 publicitatea online va deveni al doilea cel mai mare segment, in termeni de venituri generate, dupa accesul la internet, atat in ECE cat si la nivel global, potrivit raportului."Redresarea sectorului de media si divertisment in Romania a fost una sustinuta in ultimii ani. Aceasta a fost alimentata de cresterea veniturilor aferente accesului la Internet si a publicitatii TV si pe dispozitivele digitale. Publisherii trebuie sa aiba in vedere oportunitatile deschise de noile tehnologii, cum ar fi inteligenta artificiala (AI) sau realitatea augmentata, care vor continua sa redefineasca industrii, segmente si subsegmente de piata, preferintele consumatorilor si vor impinge companiile catre regandirea modelului de afaceri.Viteza cu care se schimba lucrurile, pe toate segmentele, obliga companiile de media sa investeasca in tehnologii care sa permita ca livrarea de continut sa fie facuta la costuri mai mici, iar continutul sa fie mai usor de personalizat. Este insa de vazut daca jucatorii de media si divertisment din Romania au capacitatea financiara de a sustine aceste investitii necesare pentru a tine pasul cu dinamica pietei si cu asteptarile consumatorilor", afirma Florin Deaconescu, partener Servicii de audit, liderul Echipei de Servicii pentru sectorul IT, Media si Telecom, PwC Romania.Raportul mai semnaleaza ca, in linie cu tendinta la nivel global. Segmentele ziarelor si revistelor din Romania vor inregistra cresteri medii anuale negative de -3,9%, respectiv -4,5%. Segmentul revistelor va avea o scadere a veniturilor, de la 42 de milioane de dolari in 2017 la doar 33 de milioane in 2022. In acelasi timp, segmentul ziarelor va inregistra o scadere de la 63 de milioane de dolari la 51 de milioane, in 2022.In zona Europei Centrale si de Est, segmentul revistelor va avea o crestere medie anuala pozitiva de 0,8%, iar in termeni de venituri va ajunge de la 1,89 miliarde de dolari in 2017 la 1,97 miliarde in 2022. Ziarele, pe de alta parte vor avea o scadere medie anuala de -3%, pana in anul 2022 si vor ajunge la venituri de 2,16 miliarde, plecand de la 2,52 miliarde in 2017.va creste intr-un ritm mediu anual de 2,1% in urmatorii cinci ani. Pana in 2022 totalul veniturilor acesteia va urca de la 99 de milioane de dolari in 2017 la circa 110 milioane de dolari in 2022.Principala sursa de venituri pentrua fost si va ramane vanzarea de bilete. Aceasta va genera venituri de aproximativ 82 de milioane de dolari pana in 2022 cu o crestere medie anuala de 4,1%.A XIX-a editie a raportului Global Entertainment & Media Outlook este o resursa complexa, disponibila online, care analizeaza consumul global si cheltuielile de publicitate. Cu date comparabile intre tari, care contin cinci ani de date istorice si cinci ani de previziuni si comentarii, raportul analizeaza 15 segmente ale industriei din 53 de teritorii si faciliteaza compararea datelor referitoare la consumatori si cheltuielile de publicitate.