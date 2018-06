RTB House castiga premiul Alconics pentru cea mai buna aplicatie de inteligenta artificiala in vanzari si marketing

Festivitatea premierii celor mai inovatoare branduri care utilizeaza inteligenta artificiala a ajuns anul acesta la a treia editie, in parteneriat cu Microsoft si Imperial College London.RTB House a primit distinctia pentruRTB House a castigat recunoasterea juriului pentru implementarea algoritmilor de deep learning la toate nivelurile tehnologiilor de retargeting.Deep learningul este cea mai promitatoare ramura a inteligentei artificiale, iar principalul avantaj al utilizarii sale in retargeting este determinarea precisa a intentiilor consumatorului.Prin urmare, pot fi oferite recomandari mai bune de produse si poate fi realizata o estimare a predispozitiei unui client de a da click pe o reclama.In final, oamenii de publicitate beneficiaza de o eficienta mai mare a activitatilor de retargeting, precum si de un ROI mai bun.", a declaratDeep learningul asigura marketing personalizat la cel mai inalt nivel. Din perspectiva oricarui om de marketing aceasta tehnologie are un impact pozitiv asupra intregii industrii.Datorita acesteia pot fi obtinute imagini clare despre potentialul de cumparare al utilizatorului, fara sa fie necesara expertiza umana. Tehnologia simplifica activitatea omului de marketing si imbunatateste experienta utilizatorului final, afisandu-i acestuia reclame care contin produse de interes.Potrivit RTB House, algoritmii de deep learning cresc eficienta Advertisingului cu minimum 50%, comparativ cu cei bazati pe machine learning.In 2017, RTB House a devenit dintre putinele companii din lume care si-a dezvoltat si implementat tehnologia proprie bazata 100% pe deep learning.Recent, RTB House a deschis un laborator de marketing AI, care studiaza si dezvolta solutii de ultima generatie mar-tech atat pentru publisheri, cat si pentru agentii de publicitate.Premiile Alconics sunt unicele premii oferite de un juriu independent, care celebreaza inovatia in comunitatea expertilor in inteligenta artificiala. Un grup de 20 de jurati din toata lumea a analizat cu atentie proiectele intrate in concurs.Festivitatea premiilor AIconics este organizata de AI Business si reprezinta o etapa in pregatirea pentru AI Summit London, cel mai mare eveniment de AI din lume pentru afaceri, care reuneste 15.000 de delegati la ExCel intre 13 si 14 iunie 2018.