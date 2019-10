RTB House, in topul global Deloitte's Technology Fast 50 pentru al doilea an consecutiv

Aceasta este a doua oara cand RTB House este inclusa in acest top, la editia precedenta clasandu-se pe locul al doilea la categoria "Big Five" si pe locul 32 la categoria companiilor de tech cu cea mai rapida dezvoltare - "The Fast 50".ofera recunoastere pentru 50 de companii din domeniul tehnologiei cu cea mai rapida dezvoltare din regiune, bazandu-se pe cresterea veniturilor pe o perioada de patru ani (2015 - 2018).Si in acest an, RTB House a fost inclusa in categoria "Big Five", pe locul 5, fiind singura din Polonia cu o desemnare destinata companiilor mari, care ies in evidenta fata de celelalte din top pe baza raportului dintre crestere si dimensiune.Intre anii 2015 si 2018, RTB House a inregistrat o crestere a veniturilor de 523%. Mai mult, compania a ajuns la o echipa de peste 500 de specialisti in peste 30 de locatii de pe glob, incluzand New York, Londra, Tokyo, Singapore, Sao Paulo, Moscova, Istanbul, Dubai si Varsovia.", a declaratPlasarea in topul Fast 50 este cel mai recent premiu al RTB House. La inceputul acestui an, compania s-a clasat pe locul 24 in clasamentul companiilor cu cea mai rapida crestere din sectorul tehnologic din Europa , in topul realizat de Financial Times' FT1000 din 2018.Aceasta a fost urmata, in luna august, de premiul Gold Stevie® Award pentru "Inovatia anului" in industria produselor de afaceri pentru RTB House Creative Lab "Social Banners", precum si de doua premii Silver Stevie Award® pentru "Solutia de inteligenta artificiala", acordata pentru "anunturile Snippet" si "Cea mai inovatoare companie a anului" (pana la 2.500 de angajati).Mai multe informatii despre Deloitte's Technology Fast 50® pot fi parcurse pe site este o companie globala care ofera tehnologii de ultima ora in marketing pentru branduri de top din intreaga lume. Cu motor propriu de cumparare a reclamelor, RTB House este prima si singura companie care opereaza in intregime cu algoritmi deep learning si permite agentilor de publicitate sa genereze rezultate remarcabile si sa isi atinga obiectivele pe termen scurt, mediu si lung.Fondata in 2012, echipa RTB House este formata din peste 500 de specialisti in peste 30 de locatii din intreaga lume: New York, Londra, Tokyo, Singapore, Sao Paulo, Moscova, Istanbul, Dubai si Varsovia. Deruleaza campanii pentru mai mult de 1.600 de clienti din regiunea EMEA, APAC si America.Din 2018, dupa dezvoltarea cu succes a algoritmilor 100% deep learning, RTB House a creat doua divizii, independente de departamentul de R&D, orientate spre inovarea in solutii pentru tehnologii de marketing.AI Marketing Lab ofera un mediu pentru inventarea si perfectionarea solutiilor de marketing. De asemenea, Creatives Lab a fost creat pentru a oferi suport pentru formatele dinamice precum crearea de continut video si dislay care pot fi adaptate perfect nevoilor unui consumator.Aflati mai multe detalii accesand www.rtbhouse.com