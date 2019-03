RTB House se numara, din nou, printre companiile tehnologice cu cea mai rapida crestere din Europa, in topul FT1000

Financial Times, in colaborare cu Statista, a revizuit si analizat inca o data cele mai inovatoare si mai dinamice companii din Europa, publicand lista celor 1.000 de companii care au inregistrat cea mai mare crestere a veniturilor in perioada 2014-2017.RTB House a consemnat o crestere a veniturilor de 721%, ajungand in 2017 la 43,6 milioane de euro. In acesti patru ani, numarul angajatilor s-a triplat de la 92 la 271.", declaraInca de la fondare, RTB House a ajutat la schimbarea industriei. Algoritmul deep learning este vazut ca un factor crucial de schimbare in majoritatea industriilor.Dupa ce a implementat cu succes algoritmi deep learning in toate campaniile sale, RTB House a provocat inca o data industria de publicitate prin crearea AI Marketing Lab - o divizie axata pe cercetare si dezvoltare in aria larga de marketing. Aceasta divizie este separata de departamentul principal de cercetare si dezvoltare al RTB House, care este dedicat retargetarii personalizate.RTB House a inaugurat recent si divizia Creatives Lab. Aceasta va dezvolta o gama mai larga de bannere dinamice si mai performante, atat pentru afisare cat si pentru video, mai potrivite nevoilor de branding ale clientilor.Mai multe informatii despre FT1000 pot fi gasite aici: https://on.ft.com/2BVYEAk RTB House este o companie globala care ofera tehnologii de ultima ora in retargetare pentru brandurile de top din intreaga lume.Cu motorul propriu de cumparare a reclamelor, operat in intregime de algoritmi deep learning, RTB House ajuta agentiile de publicitate sa-si creasca vanzarile pentru a-si atinge obiectivele pe termen scurt, mediu si lung.Infiintata in 2012, RTB House deserveste peste 1.500 de clienti in peste 70 de tari in regiunile EMEA, APAC si America cu locatii principale din New York, Londra, Tokyo, Singapore, Sao Paulo, Moscova, Istanbul, Dubai si Varsovia.Echipa este formata din peste 400 de profesionisti si este in crestere. In 2018, dupa implementarea cu succes a tehnologiilor deep learning, RTB House a lansat AI Marketing Lab.Noua divizie se concentreaza pe crearea unui mediu pentru inventarea si dezvoltarea de noi solutii de marketing.Aflati mai multe detalii accesand www.rtbhouse.com