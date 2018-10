Topul celor mai performante agentii de PR in 2018

Ce cuprinde TOP PR Romania

Anul acesta McCann PR este agentia care ocupa prima pozitie in TOP PR Romania. Urmatoarele pozitii sunt ocupate de MSL The Practice, Golin, Graffiti PR, Rogalski Damaschin Public Relations, GMP PR, SmartPoint, Daescu Bortun Olteanu, Oxygen PR si Republika.Topul agentiilor de PR din Romania este realizat in baza colectarii si analizei indicatorilor care vizeaza masurarea performantelor de business ale agentiilor de PR si a imaginii pe care acestea o au in randul companiilor care platesc pentru servicii de consultanta in comunicare.La fel ca in editiile anterioare, clasamentul nu este doar despre cifre de afaceri, profitabilitate sau fee-uri si nici doar despre evaluari din partea clientilor, ci despre toate acestea la un loc, corelate in baza unui algoritm dezvoltat in parteneriat cu compania de cercetare Unlock.Intreg clasamentulde PR si toata metodologia care sta la baza cercetarii realizate de Biz si Unlock Market Research se regasesc in Ghidul TOP PR Romania 2018, disponibil in versiune tiparita si pdf online.Cartea poate fi comandata aici * agentii cu cifra de afaceri mai mare de un un milion de euro* agentii cu cifra de afaceri intre 500.000 - 1 mil. euro* agentii cu cifra de afaceri intre 100.000 - 500.000 euro* agentii cu cifra de afaceri sub 100.000 euroProfile a peste 50 de agentii cu informatii despre actionariatul, managementul, serviciile oferite, portofoliul de clienti si premiile castigate de acestea.Pe baza studiului prezentat in exclusivitate in cadrul galei "BizPR Awards", au fost acordate urmatoarele premii:Premiul pentru- Graffiti PRPremiul pentru- Seven MediaPremiul pentru- Golin RomaniaPremiul pentru- Eliza Rogalski, Founding Partner, Rogalski Damaschin PR si Irina Roncea, Deputy Managing Director, Golin Romania1. Recunoastere pentru contributia la dezvoltarea industriei de PR:2. Premiul de excelenta pentru contributie la dezvoltarea industriei de PR:si3. Premiul pentru creativitate in comunicarea institutionala:4. Premiul pentru cea mai eficienta campanie de promovare a unei destinatii turistice facute de o tara in Romania:5. Premiul comunicare sustenabila si implicare in comunitate:6. Premiul pentru creativitate in comunicare:si7. Premiul pentru curaj si perseverenta:8. Premiul pentru "Creativitate in PR":Gazda editiei Biz PR Awards 2018 a fost Cabral Ibacka.Echipa Biz multumeste partenerilor care au facut posibila acesta editie: Alpha Bank, DC Communication, Golin PR, McCann PR, MSL The Practice, V+O Communication, Caroli, Jack Daniels, Nespresso, GT Grafica si Tipar, AD Production, Glazurai, Gramma, Amelie Photobooth si Magnolia.