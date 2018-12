Asociatiile industriei de marketing si publicitate lanseaza impreuna un program educational dedicat profesionistilor din media si studentilor

De ce este necesar un astfel de program educational pe piata romaneasca?

Seniorii industriei predau la Modulul Strategie si Planificare Media

Dedicat studentilor

Programul este potrivit celor care lucreaza in agentii de media, la un publisher sau intr-un departament de media dintr-o companie, insa si studentilor. Este cel mai potrivit cadru de invatare pentru cei pasionati de creativitate si de stiinta din spatele ei: alaturi de cei mai seniori oameni din industrie si folosind chiar instrumentele reale.", explica Modulul Strategie si Planificare Media propunein care participantii vor aprofunda ecosistemul complex de media, de laNe explicaAcest program vine ca raspuns al asociatiilor reprezentative din industrie la nevoia remarcata in piata in ceea ce priveste resursele umane. Astfel, modulul se adreseaza deopotriva celor care lucreaza in agentii de media, in departamente de media din companii medii si mari cat si la publisheri.", declaraCatedra de media va fi ocupata, rand pe rand, de catre:(Managing Director Publicis Groupe Media Bucharest), care va deschide cursul alaturi de(Managing Director Universal McCann),(Marketing Strategy & Capability Director Ursus Breweries), care va oferi o intelegere aprofundata a principiilor de marketing.Cursul va continua cu strategia de media, prezentata tot desi cu evaluarea performantelor produselor media, print, radio si outdoor, alaturi de(Director General BRAT).(Marketing Director PRO TV si Presedinte ARMA) va discuta despre viziunea strategica in TV si monitorizarea in acest mediu, impreuna cuside la ARMA.(Managing Director ThinkDigital & Presedinte BRAT) va oferi perspectiva asupra media digitala: pe parcursul a 3 zile va prezenta strategia, planificarea evaluarea si optimizarea in digital, alaturi de invitati surpriza.Cursul se va incheia cu focus pe proiecte speciale de media, alaturi de, si pe planificarea campaniei, cu", explicaO surpriza placuta este faptul ca acest modul este dedicat si studentilor dintr-o institutie de invatamant superior care isi doresc sa se specializeze in media. Pentru acestia organizatorii ofera un pret preferential de 500 EUR (+TVA).Inscrierile sunt deschise pana pe 1 martie 2019, aici . Si celelalte module oferite de Scoala IAA, Modulul Fundamentele Marketingului si Comunicarii si Modulul Strategie de Marketing si Comunicare Digitala , primesc noi studenti pentru editiile din primavara.Iar daca va inscrieti fermScoala IAA este un proiect IAA Romania infiintat acum 11 ani, in 2007, care a pregatit 550 de tineri specialisti in marcomm, in cele 31 de editii desfasurate.Pentru mai multe detalii referitoare la materiile studiate, preturi, inscriere, va invitam sa consultati website-ul Scolii IAA . Pentru detalii si inscrieri ne puteti contacta pe adresa: laura.tampa@iaa.ro