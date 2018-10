Biroul Roman de Audit Transmedia (BRAT) a sarbatorit 20 de ani de existenta

Biroul Roman de Audit Transmedia

, evenimentul a fost un bun prilej de evidentiere si multumire fata de cei care au contribuit in mod exceptional la dezvoltarea BRAT., a evidentiat in deschiderea Galei importanta BRAT in industria de media si publicitate, asociatia fiind ""., a declarat: "", felicitand membrii asociatiei.BRAT a premiat in cadrul evenimentului editorii cu activitate neintrerupta de masurare a produselor editoriale, agentiile media care utilizeaza inca de la primele livrari de rezultate toate studiile asociatiei, precum si partenerii si prietenii care au sustinut si contribuit la dezvoltarea si evolutia BRAT.In contextul aniversarii celora lansat, care mentine caracteristicile de seriozitate si incredere ale asociatiei si aduce un aer dinamic, modern, in acord cu evolutia din ultimii ani.In cadruls-au acordat certificate aniversare pentru editorii de publicatii sau siteuri web care au respectat criteriile de obiectivitate si profesionalism in masurarea propriilor produse media, mentinand continuu in masurare produsele lor media: Adevarul Holding, Bihoreanul, Burda Romania, Fun Management, Editura Evenimentul si Capital, Internet Corp, Jurnalul National, Mediafax Group, Misiunea Casa, Obiectiv Vocea Brailei, Pro TV, Publicatiile Flacara, Ringier Romania, Romania Libera, Viata Libera Galati.De asemenea, au fost evidentiate prin certificate aniversare agentiile media care au contribuit la profesionalizarea industriei media din Romania prin utilizarea continua a tuturor studiilor si instrumentelor industriei puse la dispozitia pietei de catre BRAT - SNA FOCUS, SATI, MIP: BV McCann Erickson, Carat Romania, Initiative Media, Media Investment Communication, MindShare Media, Publicis Groupe Media, Zenith Media Communications.BRAT a multumit la cinci prieteni si parteneri, persoane si companii care s-au implicat in lansarea si dezvoltarea proiectelor asociatiei. Acestia au crezut in parteneriatul cu BRAT, si-au asumat principiile asociatiei, contribuind decisiv la respectarea acestora. Numele lor sunt: Mihai Anita (PriceWaterhouse Coopers), Adrian Cupsa (General Media Forest), Septimiu Suciu (CCSAS), Andi Dumitrescu (GFK Romania), Peter Masson&Josephine Bucknull (Sesame).Festivitatea de acordare a premiilor a culminat cu urcarea pe scena a fostilor presedinti BRAT, Dan Balotescu si Silviu Ispas, alaturi de Dragos Stanca, actualul presedinte si intreaga echipa BRAT. Momentul festiv a fost acompaniat dealaturi de care participantii au petrecut in continuarea GALEI.Evenimentul s-a incheiat, dupa miezul noptii, in ambianta de club asigurata de DJul locatiei FACE CLUB. Partenerii care au sustinut evenimentul aniversar BRAT 2.0 au fost: Alpha Bank GOLD, IQOS, BRD Group Societe Generale si Red Bull.este organizatia industriei de media si publicitate care are ca obiectiv stabilirea de metode si standarde comune privind modul de masurare al indicatorilor de performanta ai produselor media.BRAT sprijina industria de media si publicitate prin studii strategice si tactice utilizate in realizarea strategiilor de media si comunicare si in achizitia de media. BRAT masoara transparent si obiectiv audienta mediului online (SATI), presei scrise (SNA si auditul tirajelor) si a panotajului (SAO), realizeaza studiul de consum si strategie media (FOCUS), si monitorizeaza investitiile in publicitate in 4 medii (MIP): online, presa scrisa, panotaj si radio.De-a lungul existentei, BRAT a contribuit la dezvoltarea industriei de media si publicitate si s-a consolidat intr-o asociatie reprezentativa reunind, in prezent, peste 150 de membri din industria de media si publicitate: editori de presa online, presa scrisa, agentii, regii si clienti de publicitate, statii radio si companii de outdoor.BRAT s-a diferentiat ca deschizator de drumuri in industria media, asumandu-si provocari, adoptand noi standarde si dezvoltand continuu proiectele sale. Studiile asociatiei urmeaza cele mai bune practici si metode la nivel international in domeniul cercetarii media, selectate si adoptate de membrii asociatiei, si adaptate specificului industriei locale.Fie ca a fost prima organizatie care a utilizat in Romania tehnici si metode inovatoare de la nivel international, fie ca a dezvoltat proiecte curajoase ce au devenit exemple pentru industriile altor tari, BRAT a fost preocupat de dezvoltarea industriei de media si publicitate din Romania si a construit instrumente profesioniste care stau la baza dezvoltarii si profesionalizarii industriei media si de publicitate.