De pe bancile facultatii, direct in propriul business: Astazi are afaceri de peste 1 milion de euro! #Interviu cu Dana Nae Popa, pastel

Cum arata segmentul de media si publicitate in 2006?

Cum au evoluat lucrurile pana in 2019 si cum arata piata media acum?

Iata ca si pastel a evoluat de la zero la cifra de afaceri de peste 1 milion de euro, in 2019. Care a fost secretul?

Care este cea mai mare provocare ca antreprenor in Romania?

Ce impact au avut digitalizarea si retelele de socializare asupra voastra?

Lucrati si pe conturi regionale. Cum a fost prima experienta de acest gen, ce ati invatat din ea?

Cum este pentru o agentie independenta din Romania sa lucreze pe un cont regional? Care sunt provocarile, dar si avantajele principale?

Care sunt tendintele care guverneaza piata in care activati si ce ne rezerva viitorul?

Ce planuri si ce asteptari aveti de la anul 2019?

A crescut odata cu criza, s-a maturizat odata cu digitalizarea si a infruntat toata instabilitatea mediului de afaceri romanesc, depasind chiar si granitele tarii cu proiectul sau. Si vine cu o lectie de care multi tineri ar trebui sa tina cont:"Nu am pornit agentia in stilul clasic, cu business plan si niste obiective clare de business. Iar la 22 de ani nu ai experienta necesara de a pune corect in practica teoria invatata la facultate. Am pornit din dorinta de a crea un loc in care lucrurile sa se intample altfel, cu drag de meseria noastra, cu etica si focus pe lucrul bine facut si pe oameni, fie ca sunt colegi, clienti sau consumatorii pentru care realizam campanii. Mereu am stiut ca e loc de mai bine, de aceea ne-am concentrat mereu sa ne ducem munca la urmatorul nivel", spune Dana Nae Popa, fondatoarea agentiei pastel , intr-un interviu acordatPovestea mea profesionala a inceput inca din primul an de facultate, cand am avut primul job in marketing si am descoperit acest domeniu. Apoi au urmat alte doua joburi de studenta, de data aceasta in agentii de comunicare. Au fost doua experiente pe cat de scurte (aprox. un an in fiecare agentie), pe atat de intense.Am invatat foarte multe, iar energia si entuziasmul varstei mi-au dat aripi care m-au dus catre visul de a avea propria agentie.Asa ca am pus bazele pastel acum aproape 14 ani, alaturi de o prietena care mi-a fost asociata pana in 2015. Inca din facultate m-au atras povestile de viata si business ale antreprenorilor.Cand am realizat cat de multe lucruri pot invata de la oamenii care au afaceri in diverse domenii, am inceput "urmarirea" lor.Inca din facultate merg la evenimente unde pot sa-i ascult pe antreprenorii care au reusit, citesc cat mai multe articole despre ei si incerc sa invat din greselile si reusitele lor. Pentru ca stiu ca nu-i usor si comod intotdeauna, le sunt recunoscatoare tuturor celor care au acceptat provocarea de a-si spune povestea pentru a-i inspira si pe altii.Cand am pornit la drum, capitalul nostru era format din mult entuziasm, drag de domeniul comunicarii si multa munca. Am crescut pas cu pas de la an la an. Primii bani investiti au fost 250 euro si increderea noastra ca vom reusi.In 2006 antreprenoriatul nu era pe buzele tuturor, cum este azi, de aceea mi-a fost greu sa explic familiei de ce nu m-am angajat dupa facultate, potentialilor colegi despre beneficiile pe care le-ar avea daca s-ar angaja intr-un start-up, sau chiar si mie, ca pot sa-mi construiesc o cariera pornind de la 0 cu toate: cu banii, cu experienta, cu echipa etc.Apoi mi-am dat seama ca singurul mod in care pot convinge clientii sa lucreze cu o agentie noua, 100% romaneasca si cu 100% actionariat feminin, este sa ne ridicam noi singuri standardele de la luna la luna.Iar acest lucru ne-a ajutat sa fim ceea ce suntem azi. 90% dintre clientii pe care i-am avut in toti acesti ani au venit catre noi ca urmare a unor recomandari din partea unor alti clienti care lucrasera cu noi, iar acest lucru ne obliga in continuare sa facem lucrurile cat de bine putem.2006 a fost pentru agentie un an administrativ, dar si de visare si de lucru pentru primii clienti cu care am pornit la drum. Pentru ca primii ani ai agentiei au coincis cu anii premergatori ultimei crize economice, nu am simtit bugetele generoase de care isi aduc aminte colegii mei din industrie care au lucrat mai mult inainte de 2006.Practic, anii de crestere ai agentiei s-au suprapus si cu anii de criza economica. De aceea felul in care ma raportez la anii de inceput este subiectiv.Insa pot sa imi aduc aminte ca nu erau atatea runde de feedback pe bugete, ca exista ceva mai mult curaj atat la clienti, cat si la agentii.De asemenea, erau mai putine campanii importate din afara si, cel mai important, in 2006 industria noastra era una in care tinerilor li se parea cool si dezirabil sa lucreze.In cei mai bine de 13 ani de agentie nu cred ca pot vorbi de doi ani similari. In fiecare an industria noastra s-a schimbat, s-a transformat, iar evolutia din acesti ani a fost accentuata si de expansiunea digitalului, a tehnologiei, dar si a crizei economice despre care unii inca mai vorbesc. Clientii sunt mult mai atenti pe ce isi cheltuie bugetele.Eficienta este cuvantul de ordine in multe companii, iar asteptarile de la agentii sunt pe masura. Insa goana dupa rezultate imediate ne duce de multe ori intr-o zona executionala, safe, cu putina inovatie. De aceea e important sa fim atenti la echilibrul dintre eficienta si inovatie, intre curaj si siguranta, intre strategie si creativitate.Nu am pornit agentia in stilul clasic, cu business plan si niste obiective clare de business. Iar la 22 de ani nu ai experienta necesara de a pune corect in practica teoria invatata la facultate.Am pornit din dorinta de a crea un loc in care lucrurile sa se intample altfel, cu drag de meseria noastra, cu etica si focus pe lucrul bine facut si pe oameni, fie ca sunt colegi, clienti sau consumatorii pentru care realizam campanii. Mereu am stiut ca e loc de mai bine, de aceea ne-am concentrat mereu sa ne ducem munca la urmatorul nivel.Sunt multe provocari si mereu apar altele noi. Imi place sa spun despre agentie ca este primul meu copil, iar, daca ma uit in urma, in cei 13 ani principala provocare a fost sa reusesc sa separ lucrurile personale de cele profesionale, sa-mi cultiv obiectivismul.Cred ca, indiferent de domeniul de activitate al unui business, digitalizarea si Social Media au avut si au impact asupra tuturor. De exemplu, acum 13 ani nu exista Facebook, iar acum avem in agentie oameni specializati in Social Media.Acum 13 ani organizam evenimente la care trimiteam invitatie tiparita prin posta, iar acum cream Facebook event cu RSVP live. Iar exemplele sunt foarte multe.In ceea ce ne priveste, explozia digitalului si a retelelor de socializare s-a suprapus cu anii nostri de dezvoltare, asa ca ne-am adaptat si am invatat din mers. Si inca facem asta.Domeniul nostru este unul in care, daca vrem sa tinem pasul cu schimbarile din jurul nostru, este nevoie sa invatam mereu, si cred ca si acest lucru face din acest domeniu unul atractiv.Primele proiecte lucrate pentru pietele din afara Romaniei au fost acum aproximativ 8 ani. Imi aduc aminte ca am invatat foarte multe din prima experienta, ca eram si emotionati, dar si stresati un pic de presiunea faptului ca era primul proiect regional. Insa l-am tratat ca pe un proiect normal, am facut un research ceva mai mare, pentru ca vorbeam de piete noi si ne-am concentrat sa iasa cat mai bine.Cred ca acum 8 ani, cand am inceput noi sa lucram primele proiecte regionale, era ceva deosebit pentru o agentie 100% romaneasca sa faca asta.Acum, insa, lucrurile stau un pic diferit. Sunt in Romania agentii romanesti care lucreaza exclusiv pentru piata din afara, sunt specialisti care s-au format in Romania, dar care lucreaza acum la diverse agentii din strainatate, sunt freelanceri peste tot in lume care colaborareza cu agentii de peste tot, inclusiv din Romania.Globalizarea si regionalizarea au facut ca serviciile pe care noi le oferim sa iasa in afara granitelor Romaniei mult mai usor.Comparativ cu pietele din Europa de Vest, Romania inca are un avantaj competitiv cand vine vorba de calitatea serviciilor raportata la pretul acestora, de aceea exista interes pentru agentiile din Romania din partea clientilor externi. Nu pot sa spun ca a devenit o uzanta pentru toate agentiile de la noi sa lucreze pentru piete din afara, insa sunt din ce in ce mai multe proiecte lucrate la noi in tara pentru piete din afara.Provocarea principala este aceeasi ca si pentru proiectele si campaniile lucrate pentru Romania. Sunt multi oameni care au renuntat la domeniul nostru, multi oameni care au plecat din tara si multi tineri care nu vad industria comunicarii ca pe una in care sa-si contruiasca o cariera pe termen lung. As putea spune ca, da, principala provocare este legata de oameni.E greu de spus ce ne rezerva viitorul, pentru ca istoria ultimilor ani ne-a aratat ca lucrurile se schimba cu o viteza mult prea mare.De aceea cred ca nici nu trebuie sa putem anticipa viitorul. Insa ce ma bucura este faptul ca brandurile si oamenii de comunicare sunt din ce in ce mai atenti la ce se intampla in jurul lor.Isi doresc sa se implice in societate, sa ajute cumva, sa aiba campanii cu sens. Iar pe termen lung cred ca vor avea de castigat acele branduri care ies din zona monologului si merg autentic si transparent catre oameni.Indiferent de tendinte, nevoile de business sunt cele care trebuie sa ghideze actiunile oamenilor de comunicare, iar empatia va face parte din atributiile unui bun comunicator.2019 a fost si este un an important pentru agentie. Este anul in care am lansat noua pozitionare a agentiei si anul in care vom pune bazele a ceea ce va fi pastel pe viitor.Dupa un proces de transformare care a durat doi ani de zile, pastel a evoluat de la agentia care oferea experiente de brand integrate la agentia de comunicare strategica si creativa orientata in primul rand catre nevoile de business ale clientilor nostri.Mi-am dorit ca noua pozitionare sa fie facuta "ca la carte", de aceea in tot acest proces am avut-o alaturi pe Aliz Kosza, om de business cu o vasta experienta in spate. Ea m-a ajutat sa ma uit la pastel cu alti ochi.Am pornit cu o diagnoza de business, am continuat cu un research de piata si apoi am construit impreuna cu ea si echipa de management, noua strategie de business si noua pozitionare a agentiei.Viziunea mea este ca de acum inainte intreaga activitate a agentiei sa fie ghidata de valorile noastre si, in egala masura, de nevoile de business ale brandurilor pentru care lucram.Am schimbat destul de multe lucruri, de la procesele interne pana la criteriile dupa care ne alegem pitch-urile si proiectele de care sa ne ocupam. Si, desi lucram de doi ani la acest proces de transformare, simt ca suntem inca la inceput, pentru ca sunt multe lucruri pe care dorim sa le facem din ce in ce mai bine.