Festivalul comunicarii revine cu cea de-a 13-a editie PR FORUM

Vestea buna este ca in fiecare an, de 12 editii deja,vine cu cele mai eficiente strategii de comunicare online, tendinte si bune practici in PR, pentru piata din Romania.In acest an, pe, ladin Bucuresti, specialisti in comunicare si relatii publice, influenceri si oameni de marketing participa la PR Forum pentru a afla care sunt elementele cheie intr-o comunicare eficienta, ce tendinte nu trebuie ratate si cum arata culisele unor campanii de succes.Sesiunile din cadrul acestei editii ofera raspunsuri la cele mai interesante si actuale intrebari din domeniul relatiilor publice. Participantii vor invata tactici noi si modalitati inedite de a le executa, prin intelegerea mai buna a strategiilor si exemplelor concrete din studii de caz creative.Ca in fiecare an, PR Forum aduce in fata audientei lideri din companii si agentii pentru a dezbate cele mai noi tendinte si perspective in comunicare.Invitati speciali ai acestei editii sunt:(Head of Research & Analytics, Ketchum London) si(Managing Director, Unilever South Central Europe).Fran va veni cu strategii si tendinte relevante din una dintre cele mai mai puternice piete de comunicare si marketing din Europa si una din cele mai mari din lume, in timp ce James va aduce perspectiva CEO-ului asupra comunicarii si mediului de business local.Peste 20 de lideri in comunicare din companii si agentii vor sustine prezentari bogate in continut valoros si de actualitate. Printre vorbitorii acestei editii se numara:(Lidl Romania),(KFC Romania),(Avon Romania),(Europa FM),(Noaptea Tarziu),(ThinkDigital),(GMP PR),(Premium Communication),(MSL The Practice),(DC Communication) si(Golin Romania).Cele 4 seminarii din cea de-a doua zi a evenimentului, pe 29 martie, vor oferi doza necesara de creativitate si solutiile practice pentru provocarile majore din comunicare. Platforma de cursuri intensive se adreseaza celor care vor sa capete un maxim de informatii intr-un minim de timp.A 13-a editie de PR Forum readuce cel mai aplicat seminar de relatii publice pentru studenti, organizat in parteneriat cu Orange. Pe 28 martie, studenti in an terminal de facultate sau la master vor invata de la specialisti cum pot avea o cariera in domeniu si care sunt principalele directii de activitate in PR.Mai multe detalii despre PR Forum sunt disponibile pe site-ul: www.prforum.ro. PR Forum este un eveniment organizat de Evensys in parteneriat cu Orange Romania, cu sustinerea: DC Communication, GMP PR, Golin, Image PR, Premium Communication, MSL The Practice, Graffiti PR si 2Performant.