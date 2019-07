Mia Munteanu, #ninjamanager Marks: Avem nevoie de oameni din ce in ce mai specializati

Care au fost primii pasi pe care i-ai facut in lumea creativitatii?

Ce te-a atras catre publicitate?

Si totusi, nu ai ramas doar la stadiul de "om de publicitate", ci te-ai dezvoltat in multiple directii, cu proiecte care tin de mediu si de reculegere personala. Spune-ne mai multe despre acestea.

Revenind la publicitate, impartaseste-ne cateva dintre secretele succesului in acest domeniu.

Care este nivelul la care se situeaza piata agentiilor de publicitate, in Romania?

Cum s-a schimbat ea? Care sunt noutatile anului?

Ce ofera Marks diferit pe piata de publicitate locala?

Cum a fost 2018 pentru agentie si ce obiective v-ati stabilit pentru aceasta piata, in 2019?

Ce sfaturi ai avea pentru cei tentati sa te urmeze in cariera sau, cine stie, poate chiar sa isi deschida un business in domeniu?

In 2019 ai nevoie sa fii vazut si, neaparat, sa vii cu ceva nou si creativ in fata publicului, daca vrei sa ramai in memoria colectiva. Iar asta inseamna ca ai nevoie de oameni specializati."Creative content copywriter, content copywriter, digital copywriter, social media copywriter, e-commerce copywriter, iata cate hiperspecializari apar la o singura strigare atunci cand spui astazi 'am nevoie de un copywriter'", explica Mia Munteanu, Client Service Director in cadrul agentiei Marks.Cu o experienta de noua ani in domeniu, Mia Munteanu vorbeste pentru Business24 despre cum a intrat in domeniu, de pe bancile facultatii, si la ce nivel se afla piata de publicitate, in 2019.Ziua 0: ma pregateam sa trimit un stop motion movie catre cei de la Headvertising. Compus din 500 de cadre, handcraft typography din plastilina, un video la care am lucrat 2 zile si 2 nopti. Pe scurt, am construit o poveste, cine sunt si ce pasiuni am.Urmau sa selecteze cei mai creativi 5 studenti cu care sa faca echipa in proiecte neconventionale. Iar eu aveam o singura sansa sa ii conving printr-un singur e-mail ca merit un loc pe scaun, deci sa-i conving ca e timpul sa ma cheme la interviu.Casuta mea din inbox a primit o veste buna: "Felicitari, ai fost selectata printre finalisti, vrem sa te cunoastem."Au urmat cateva luni de idei si sesiuni de feedback si am pus pe foaie, impreuna, o serie de initiative, de la un serial de animatie pe care l-am numit Miorita pana la documentarea fotografica a unei colectii de mileuri.Rolul nostru era sa venim cu idei, orice fel de idei, pe care impreuna sa le punem in practica. Experimentul isi propunea sa produca continut creativ pe care sa il populam in mediul online, era 2010, inceputul "Robotii" si inceputul unei noi ere, era digitala, un nou mediu in care ideile bune ruleaza in newsfeedurile celor care urmau ulterior sa deschida apetitul pentru ceea ce noi numim astazi "digital creative content".Ziua 0 mi-a deschis nu doar mintea ci si inceputul unei cariere sanatoase, mi-am petrecut primele zile in advertising inconjurata de oameni care m-au invatat cum sa transform o schita intr-o idee, o idee intr-un plan.Mircea Staiculescu, Serban Alexandrescu, Paul Olteanu, Iashido, sunt parte din ziua mea 0. Am avut un start bun si le multumesc. Au urmat apoi 3285 de zile, adica 9 ani de cariera in aceasta industrie, timp in care m-am implicat activ in proiecte 360.Astazi sunt #ninjamanager la Marks, cu ochii pe deadline-uri.Nicio zi nu seamana cu alta.Ce nu m-a atras in publicitate, as spune. Si de ce inca lucrez intr-o industrie atat de solicitanta?Nu m-au atras premiile, niciodata nu am lucrat pentru o astfel de recunoastere profesionala, nu m-au intimidat greii industriei si intodeauna am incercat sa-mi construiesc propriul sistem de valori.La Marks imi place cel mai mult faptul ca ma pot implica in proiecte antreprenoriale complexe, idei de business care urmeaza sa se lanseze intr-o piata noua sau sa se pozitioneze strategic intr-o categorie aglomerata.Cred ca rolul nostru, al celor care lucreaza in comunicare, este sa producem o schimbare intr-un mic grup sau chiar in viata unui singur om.De la ce idee la ce idee? De la ce sistem de credinte la ce sistem de credinte, de la ce fel de convingeri la ce fel de convingeri? Sa spunem povesti care devin cu adevarat valoroase pentru o comunitate.Creierul nostru este o autostrada de ganduri, o intersectie de posibilitati, este din ce in ce mai greu sa facem loc unei noi idei, unui nou produs, unui nou serviciu, unui nou brand in viata noastra. Oamenii vor alege aceleasi lucruri din motive diferite.Ceea ce fac nu este doar un job de la 9 la 5, intodeauna imi pastrez mintea deschisa si curiozitatea pentru modul in care alegem sa ne traim viata, apoi folosesc aceste observatii din lumea reala si le aduc in proiectele de zi cu zi.Asa este, un "om de publicitate" este un stereotip.Care e cel mai bun loc de pizza din oras si il poti numi cel mai bun loc de pizza din oras si daca este de ce nu e toata lumea acolo?Marketing inseamna "going into the world with intention and make the change happen", iar eu cred si imi dedic timpul unor astfel de idei, asta inteleg eu prin "om de publicitate".Spre exemplu, in timp ce vorbim acum, coordonez o serie de idei antreprenoriale locale - ROOTS este primul cartier rezidential care va fi construit pe un teren organic cu acces la propria gradina de legume si fructe bio - iar Yoga City, un alt proiect in care ma implic activ este o platforma online dedicata unui stil de viata sanatos si prima comunitate care promoveaza cultura si practica yoga din Bucuresti si din tara, iar aici ma refer la toate initiativele care au loc in scena locala, de la profesori la studiouri diferite, evenimente si resurse de know how pentru propria dezvoltare.Un alt exemplu, The Nature Project este blogul unde aleg sa-i invat pe cei din jurul meu sa inceapa un stil de viata sanatos cu efort zero, adica cu solutii practice pentru cosul de cumparaturi, de la recomandarea unor furnizori locali pana la retete easy to prep in cateva minute.Nu este un job.Nu este doar o alta agentie.Nu este o marire de salariu.Nu este un alt premiu castigat.Este numele tau si reputatia ta, este ceea ce construiesti. First lesson: invata sa comunici, am intalnit mult prea multi oameni care lucreaza in comunicare insa empatia si conexiunea cu lumea din jur era zero. Second lesson: fi acolo, in fiecare zi, oamenii se bazeaza pe tine, urmatoarea ta zi se bazeaza pe tine.Nu reusim sa tinem pasul cu schimbarile care se intampla in jurul nostru si este necesara o reinventarea a departamentelor si a "job description-ului", ceea ce scrie in fisa de post nu mai este de actualitate.Avem nevoie de oameni din ce in ce mai specializati, nu de oameni care se pricep sa faca de toate.Creative content copywriter, content copywriter, digital copywriter, social media copywriter, e-commerce copywriter, iata cate hiperspecializari apar la o singura strigare atunci cand spui astazi "am nevoie de un copywriter".Noi am primit un val de solicitari de la clienti care pun pe picioare un start-up si inca primim.Am inceput sa coordonam o serie de afaceri antreprenoriale care s-au lansat deja pe piata, sau care urmeaza sa se lanseze. Asadar, din ce in ce mai multi decid sa-si inceapa "propria companie", cei de acum sunt clientii nostri de maine.Feedback.Intelegem procesul din spatele lansarii unui produs sau al unui serviciu si putem avea un input relavant chiar din etapa de prototip, testare si lansare.2019 este despre echipa. Urmeaza un val de implementari care ne vor ajuta sa eficientizam procesele de lucru, in consecinta sa fim de trei ori mai rapizi in relatia cu clientii nostri.Asana, iata o implementare punctuala, la un singur click putem vedea in timp real toata incarcarea din agentie si putem lua mici decizii care au un impact semnificativ in viata unui proiect."Always on" si "mereu available" sau instant "seen" din relatia cu telefonul devin asteptarile si in viata de zi cu zi, vrem sa fim pe faza si sa cream pentru clientii nostri continut relevant pentru audientele lor.Sa inceapa. Pur si simplu sa inceapa, vor face aceleasi greseli pe care le-am facut si noi, dar cea mai mare greseala ar fi sa nu inceapa. "Sunt prea mic" sau "mai am de invatat" sau "nu ma simt pregatit" sunt gandurile care ne tin pe loc, de cele mai multe ori.