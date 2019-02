Publicitatea online va depasi printul si TV-ul in 2019

Potrivit acestui studiu, cheltuielile cu publicitatea online in SUA vor creste cu 19% in acest an, pana la 129 miliarde de dolari, in timp ce cheltuielile cu publicitatea pentru suporturile traditionale vor scadea cu 4%, pana la 109 miliarde dolari. In plus, eMarketer prognozeaza o crestere de 58% a cheltuielilor cu publicitatea digitala intre 2018 si 2021, fata de o scadere de 4% pentru suporturile traditionale (afisaj, presa, televiziune, radio), informeaza AFP."Tranzitia treptata a atentiei consumatorilor spre platformele digitale a ajuns la un punct de inflexiune pentru advertiseri, fortandu-i sa se indrepte spre digital", a declarat directorul de prognoze de la eMarketer, Monica Peart.Potrivit eMarketer, in 2021 cheltuielile cu publicitatea online vor reprezenta doua treimi (62%) din bugetele publicitare.O alta tendinta este cresterea ponderii Amazon in sectorul publicitatii. Astfel, in 2019, Amazon ar urma sa revendice 8,8% din cheltuielile cu publicitatea pe suport digital in SUA, fata de doar 1,5% in 2016. Progresia Amazon se va face, la fel ca si in anii precedenti, in detrimentul Google, care ar pierde un punct din cota de piata pana la 37,2%, a Microsoft si a Verizon (care controleaza in special Yahoo).Raportul eMarketer sustine ca "duopolul" Google-Facebook va inregistra in acest an primul declin al cotei pe piata de advertising, pana la 59,3% de la 60% anul trecut. Aceasta scadere se va datora in special Google, care va avea o cota de piata de 37,2%, in timp ce cota de piata a Facebook va inregistra o usoara crestere, de la 22,1% pana la 21,8%.