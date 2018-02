Un startup romanesc va construi prima retea globala de ecrane digitale pentru publicitate, cu bani de la cei mai duri finantatori din lume

Techstars este unul dintre cele mai selective acceleratoare la nivel global, sub 2% dintre aplicantii la program fiind admisi.Proiectul The Pole Society consta intr-o platforma inteligenta dedicata campaniilor publicitare desfasurate in mediile(DOOH).Compania condusa de Bogdan Savonea a obtinut finantare de la Techstars si Ginco, unul dintre cele mai mari grupuri de companii din Orientul Mijlociu, pentru a realizaSergiu Gruita, fost Media Manager Europe la P&G, si Matei Psatta, fost director de marketing Vola.ro si director de strategie digitala la Leo Burnett, s-au alaturat echipei The Pole Society.The Pole Society (TPS) Engage inseamnadin orase, tari si continente diferite.Prin intermediul platformei, un utilizator poate demara campanii publicitare pe mediile Digital Out Of Home (DOOH), atat indoor cat si outdoor, indiferent de orasul sau tara in care sunt instalate ecranele fizice.De asemenea, platforma ofera oportunitati avansate de targetare prin eliminarea restrictiilor de timp -, precum si posibilitatea derularii campaniilor cu continut reactiv, care se adapteaza mediului si audientei.In pachetul standard, orice utilizator are acces lape baza de timp, trafic si vreme.Pentru campanii cu adevarat unice, pot fi utilizate baze de date proprii ale utilizatorului platformei sau triggere avansate bazate pe, care includ, printre altele, date demografice in timp real si analiza detaliata a traficului auto.Totodata, The Pole Society anunta un parteneriat global cu startup-ul Omni X Labs din Statele Unite ale Americii, membru Techstars Dubai, companie specializata peOmni X Labs ofera oportunitati de targetare variata si reporting pe traficul auto din proximitatea panourilor digitale.", a declaratPlatforma TPS Engage este activa in Romania din Aprilie 2017 in parteneriat cu Phoenix Media si administreaza exclusiv portofoliul media al Globalworth. The Pole Society este membru fondator al European Tech Alliance.Din management-ul The Pole Society mai fac parte Bogdan Savonea (CEO), Abdel Bendaoua (presedinte), Dan Florea (COO), Mihai Pocorschi (CTO), Sergiu Gruita (Managing Director), Matei Psatta (CMO) si Florin Mihoc (membru al board-ului).Printre companiile care au apelat deja la TPS Engage se numara Coca-Cola, H&M, Nespresso, IQOS si Vodafone.Pentru mai multe informatii, vizitati www.thepolesociety.com