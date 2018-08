Veniturile industriei globale de media si divertisment vor atinge 2.400 miliarde de dolari, pana in 2022

Raportul de specialitate releva faptul ca veniturile totale in sectorul media si divertismentului vor inregistra o rata medie anuala de crestere (CAGR) de 4,4% in decursul urmatorilor cinci ani.In acest context, cel mai rapid ritm de crestere ar urma sa fie inregistrat pe segmentele care au componenta digitala. Astfel, realitatea virtuala (VR) va inregistra cel mai puternic salt si va atinge un ritm mediu anual de crestere de 40,4%.In clasamentul trendurilor media si de divertisment globale, pe pozitia urmatoare se afla continutul video transmis prin internet (OTT), cu o crestere de 10,1%, urmat de industria publicitatii online (+8,7%), care va ajunge la venituri de aproape 340 de miliarde de dolari, pana in 2022.La polul opus, se afla ziarele si revistele, cu scaderi de venituri de 2,4%, respectiv 0,8%. In schimb, industria cartilor, a radioului si televiziunii si a continutului video consumat acasa vor avea fiecare o rata medie anuala de crestere de sub de 2%, in aceeasi perioada.Totodata, industria cinematografica va inregistra un salt mediu anual de 4,7% ajungand, in 2022, la peste 53,4 miliarde de dolari, iar vanzarea de bilete pentru accesul la filme va creste in linie cu industria, 4,7%, ritm mediu anual, si va ajunge, la orizontul anului 2022 la aproape 50 de miliarde de dolari.Raportul PwC arata ca, in urmatorii cinci ani, pietele media si de divertisment cu cea mai rapida crestere vor fi Nigeria si Egiptul, veniturile totale urmand sa atinga rate medii anuale de 21,1%, respectiv de 17,2%. "Mare parte din aceste cresteri va veni din sporirea cheltuielilor pentru accesul la internet. Dar, daca eliminam veniturile aferente accesului la internet, India devine tara cu cea mai rapida crestere anuala, de 10,4%, urmata de Indonezia cu 8,4%. Prin comparatie, nicio piata din Europa de Vest sau America de Nord nu va depasi o crestere anuala de 3%, pana in 2022", se noteaza in documentul citat.Tot pana in 2022, numarul conexiunilor la internet de mare viteza (broadband) va creste cu 2,2 miliarde, la nivel global, in timp ce masa critica in privinta veniturilor din publicitatea pe dispozitive mobile va fi atinsa in anul 2018 care va fi primul in care veniturile globale vor avea o crestere medie anuala de 15,4%.Cea de-a 19-a editie a raportului Global Entertainment & Media Outlook este o resursa complexa, disponibila online, care analizeaza consumul global si cheltuielile de publicitate. Cu date comparabile intre tari, care contin cinci ani de date istorice si cinci ani de previziuni si comentarii, raportul analizeaza 15 segmente ale industriei din 53 de teritorii si faciliteaza compararea datelor referitoare la consumatori si cheltuielile de publicitate.