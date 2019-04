Un tabloid american implicat in scandalurile mediatice legate de Donald Trump a fost vandut pentru aproximativ 100 de milioane de dolari

Publicatia saptamanala, cu o vechime de 93 de ani, a fost implicat in scandalurile mediatice legate de presedintele Donald Trump si de seful Amazon, Jeff Bezos.Valoarea tranzactiei nu a fost data publicitatii, dar Washington Post a estimat un pret de 100 de milioane de dolari pentru National Enquirer.Tranzactia ar urma sa ajute AMI sa-si reduca datoria la aproximativ 35 de miliarde de dolari.AMI a informat intr-un comunicat ca a ajuns la un acord de principiu cu James Cohen privind vanzarea editiilor National Enquirer din SUA si Marea Britanie, precum si a publicatiilor Globe si National Examiner.James Cohen a anuntat ca intentioneaza sa extinda colaborarile video si cele documentare de la National Enquirer.Initial, tabloidul se numea The New York Evening Enquirer si era distribuit duminica, ca o foaie cu text tiparit pe o singura parte. In perioada sa de glorie ajunsese la milioane de exemplare dar internetul a afectat semnificativ vanzarile National Enquirer. Anul trecut s-au vandut doar 265.000 de exemplare, un declin anual de 18%.