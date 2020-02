ActiveWatch: Legea scutirii de impozit pentru jurnalisti este imorala si poate finanta propaganda politica

Pe 11 februarie, Camera Deputatilor a votat un proiect de lege care contribuie la compromiterea profesiei de jurnalist, spune ActiveWatch.Proiectul pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal propune scutirea jurnalistilor de plata impozitului pe veniturile din salarii si drepturi de autor."Domnule Presedinte, va solicitam sa nu promulgati aceasta lege si sa solicitati Parlamentului reexaminarea ei", este indemnul organizatiei de drepturile omului care militeaza pentru comunicarea libera in interes public.Reprezentantii ActiveWatch considera ca proiectul a fost initiat in baza unor motive "care nu ofera nicio informatie de substanta".Solutia propusa pentru salvarea mass-media - de asemenea, in absenta oricaror date care sa o sustina - este scutirea de la plata impozitelor a doua categorii profesionale: jurnalistii, respectiv tehnicienii in radiodifuziune si televiziune. In primul din cele doua articole ale Legii este redefinita profesia de jurnalist, intr-un mod care prezinta suficiente ambiguitati pentru a fi considerat o invitatie la abuz.Pe traseul parlamentar, proiectul de lege a fost avizat negativ de guvern si de toate comisiile parlamentare in care a fost dezbatut. Ajuns in plenul Camerei Deputatilor (camera decizionala), proiectul a fost intors in Comisia pentru buget, finante si banci. Aici, aceiasi deputati care il respinsesera la prima dezbatere, la a doua incercare, i-au acordat, in unanimitate, aviz pozitiv.Legea este imorala pentru ca "include jurnalistii in familia profesiilor beneficiare ale unui tratament preferential. Aceasta conditie de 'speciali' este de natura a altera imaginea publica a profesiei, imagine aflata deja in declin sever"."Legea ii pune pe ziaristi intr-o pozitie de conflict de interese. Declinul vertiginos al increderii in mass-media este interpretat de specialisti ca fiind cauzat de calitatea indoielnica a actului jurnalistic, de 'angajarea partizana si de discursul violent al unor redactii' care a dominat discursul din media in ultimul an. Promovarea acestei Legi in pragul unui an electoral care se anunta a fi extrem de tensionat poate sa starneasca suspiciuni privind un eventual troc intre institutii media si politicieni", mai spune ActiveWatch.Pr ...citeste mai departe despre " ActiveWatch: Legea scutirii de impozit pentru jurnalisti este imorala si poate finanta propaganda politica " pe Ziare.com