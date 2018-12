Anuntul despre existenta unei bombe in sediul CNN a fost facut telefonic, la ora locala 22:30 (05:30 - ora Romaniei), arata CNN.Intreaga cladire a fost evacuata chiar in timp ce era o emisiune in direct, "CNN Tonight", prezentata de Don Lemon, iar emisia a fost intrerupta."Ni s-a spus sa evacuam cladirea si sa o facem cat mai curand posibil. Am luat ce am putut si am iesit din cladire si acum stam in afara cladirii", a declarat Don Lemon.Mai multe echipaje de politie au ajuns la fata locului.Aceasta amenintare vine la putin timp dupa ce presedintele american, Donald Trump , a scris pe Twitter ca stirile false sunt "dusmani ai poporului". In luna octombrie, sediul CNN a fost evacuat din cauza unui pachet suspect.UPDATE - Amenintarea s-a dovedit a fi una falsa, iar angajatilor CNN li se permite acum sa intre in cladire.The NYPD is investigating a bomb threat near CNN NYC's office at Columbus Circle. Due to the threat, the office has been evacuated. Right now CNN is airing taped programming due to the disruption.- Brian Stelter (@brianstelter) 7 decembrie 2018A.G. ...citeste mai departe despre " Amenintare cu bomba la sediul CNN: Emisia a fost intrerupta si angajatii scosi in strada " pe Ziare.com