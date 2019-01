Rusia a comunicat luna trecuta ca a lansat o investigatie privind BBC ca raspuns la presiunile puse de Londra pentru operatiunile postului finantat de Kremlin, RT, in Marea Britanie.Cele doua posturi au fost implicate in tensiunile dintre Moscova si Londra, care au inceput anul trecut dupa otravirea fostului spion rus Sergei Skripal si a fiicei sale Yulia in orasul englez Salisbury. Marea Britanie sustine ca serviciile secrete ruse sunt responsabile, lucru negat de Rusia."Au loc verificari pentru a aflat daca site-urile BBC (...) respecta legea din Rusia. Pana acum au fost descoperite materiale care transmit principiile ideologice ale unei grupari teroriste (citate ale teroristului al-Baghdadi) ", a informat Rusia.Abu Bakr al-Baghdadi este liderul ISIS, grupare interzisa in Rusia."Este in desfasurare o investigatie pentru a afla daca aceste materiale respecta legislatia din Rusia", se arata in comunicat.Cand a fost anuntata initial investigatia rusa luna trecuta, BBC a informat ca respecta in totalitate legea. ...citeste mai departe despre " BBC, investigat in Rusia pentru propaganda terorista " pe Ziare.com