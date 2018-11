Belgia schimba regulile privind publicitatea pentru cazinourile online

Conform SBCNews si Casino Players Report, adoptarea noilor reglementari la sfarsitul lui octombrie a fost posibila dupa ce Ministrul Justitiei, crestin democratul Koen Geens, a reusit sa incheie o intelegere cu parlamentari ai Partidului Flamand.Noile regului beneficiaza si de sustinerea Comisiei Jocurilor de Noroc din Belgia, purtatorul de cuvant al acesteia, Marjolein De Papae, declarand inca din 2017, pentru un buletin de stiri din Belgia: "Avem deja autoritatea pentru un control mai strict al publicitatii, dar atata timp cat nu exista reguli clare despre ceea ce poate sau nu poate fi permis, cu greu putem sa-l exercitam".Noile directive vor interzice orice forma de publicitate pentru casino online sau orice forma de gambling in timpul transmisiunilor live sau a oricaror programe TV, limitand promovarea legala a acestor servicii numai catre site-urile web aprobate de guvern.Totodata, promovarea serviciilor iGaming de catre celebritati sau sportivi este conditionata de completarea cu o avertizare cu privire la jocurile de noroc si de interzicerea utilizarii unor platforme sau mass-media consumate in mod obisnuit de catre copii.Conform acestor reglementari, bonusul maxim pe care operatorii vor putea sa-l ofere jucatorilor in fiecare luna nu va putea depasi 308 dolari. Restrictiile nu se opresc aici, firmele de gambling urmand a fi obligate sa impuna un plafon saptamanal de aproximativ 560 de dolari. O alta masura care va afecta operatorii de jocuri de noroc in Belgia este interzicerea depunerilor cu cardul de credit.Pariurile sportive nu sunt scutite de aceste constrangeri, viitoarele reglementari impunand interdictia de promovare la televiziune inainte de ora 20:00 si in timpul difuzarii evenimentelor sportive live.Belgia nu este singura tara care ia astfel de masuri, mai multe state europene luand in calcul inasprire conditiilor de promovare a jocurilor de noroc online, ca urmare a unor studii privind accesul minorilor la aceste produse, dar si a problemelor de control a adictiilor provocate de jocurile de noroc.Guvernul albanez intentioneaza sa ia unele masuri mult mai drastice. Cu peste 4000 de agentii de pariuri la circa 3 milioane de locuitori, problema jocurilor de noro ...citeste mai departe despre " Belgia schimba regulile privind publicitatea pentru cazinourile online " pe Ziare.com