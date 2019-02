CNA a "analizat rapoartele de monitorizare intocmite de directia de specialitate ca urmare a unor sesizari primite la CNA si a decis sa sanctioneze postul de televiziune Realitatea TV cu o amenda de 10.000 de lei pentru ca, la difuzarea emisiunii de dezbatere Talk News moderata de Denise Rifai, editia din 04.12.2018, s-au incalcat dispozitiile art. 67 din Codul de reglementare a continutului audiovizual", precizeaza un comunicat CNA remis Ziare .com.Articolul mentionat prevede ca "in exercitarea dreptului lor de a-si exprima opinii sau puncte de vedere in legatura cu subiecte de interes public, prezentatorii si moderatorii trebuie sa asigure o separare clara a opiniilor de fapte si nu trebuie sa profite de aparitia lor constanta in programe intr-un mod care sa contravina exigentelor de asigurare a impartialitatii".Amintim ca, pe 17 ianuarie, postul Realitatea TV a avut suspendata emisia timp de zece minute, ca urmare a unei decizii CNA care a sanctionat astfel modul in care televiziunea de stiri a reflectat mitingul din 10 august 2018.Citeste si: Iohannis: Decizia CNA de a suspenda emisia Realitatea TV e fundamentata pe criterii de ordin politicPe de alta parte, senatorii USR au solicitat ieri infiintarea unei comisii parlamentare de ancheta privind aceasta decizie a CNA.B.B. ...citeste mai departe despre " CNA a dat inca o amenda drastica pentru Realitatea TV " pe Ziare.com