CNN a dat in judecata Casa Alba

Intr-un comunicat, CNN a transmis: "Revocarea abuziva a acreditarii incalca dreptul la libera exprimare al CNN si al lui Acosta si dreptul de lucru"."Am cerut tribunalului emiterea imediata a unui ordin care sa prevada redarea acreditarii lui Jim. (...) Asta se putea intampla oricui. Daca acest fapt ramane necontestat, actiunile Casei Albe pot crea consecinte periculoase pentru orice jurnalist care scrie despre oficialii alesi", a mai transmis reteaua de televiziune, citata de Variety.CNN i-a angajat pe Ted Boutrous si Ted Olson de la Gibson Dunn pentru acest proces."Casa Alba i-a pedepsit pe domnul Acosta si CNN pentru continutul reportajelor. Legea spune clar ca asta incalca Primul Amendament si clauza dreptului de lucru din Constitutie.Revocarea arbitrara a acreditarii domnului Acosta cauzeaza pagube ireparabile in fiecare zi pentru ca il impiedica sa transmita stiri de la Casa Alba. Din acest motiv cautam o rezolvare de urgenta si cerem ca acreditarea sa fie restituita imediat".Asociatia corespondentilor la Casa Alba si-a anuntat sustinerea fata de actiunea CNN. Olivier Knox, presedintele asociatiei, a spus ca aceasta va impune administratiei sa il reprimeasca jurnalistul CNN."Presedintele Statelor Unite nu ar trebui sa aleaga ce barbati si femei scriu despre el".Administratia Trump a retras acreditarea lui Acosta - document care ii permitea accesul in Casa Alba fara a fi escortat -, miercuri seara. Reprezentantii institutiei au sustinut ca Acosta a atins-o pe angajata Casei Albe care incerca sa ii ia microfonul din mana in timp ce el vorbea cu presedintele.Jim Acosta, asa cum poate fi remarcat si din imaginile suprinse la conferinta de presa, a catalogat afirmatia drept "o minciuna".