Cum a ajuns inteligenta artificiala sa ne influenteze decisiv alegerile de zi cu zi

Specialistii RTB House explica modul in care deep learning-ul (cea mai promitatoare ramura a inteligentei artificiale) poate ajuta oamenii de publicitate sa creasca performanta campaniilor si sa ajunga la utilizatorii cu adevarat interesati.Digital Marketingul a ajuns intr-un punct in care supraexpunerea utilizatorului la continut publicitar are un impact negativ asupra captarii atentiei acestuia. Apeland utilizatorii prin tehnologii care permit o personalizare precisa, oamenii de publicitate pot livra continut relevant, pentru oamenii care sunt predispusi sa reactioneze.Primul pas pentru un marketer digital este valorificarea inteligentei artificiale. Lucrurile pot merge intr-o directie si mai buna prin utilizarea deep learning-ului pentru a analiza si identifica nevoile utilizatorilor intr-un mod precis. Aceste solutii sunt utile in special pentru zona de e-commerce, unde exista o varietate mare de produse care pot fi de interes.Decizia de plasare a reclamei trebuie luata in cateva milisecunde, pentru a se sincroniza cu nevoia utilizatorului. Analiza facuta cu ajutorul algoritmilor de deep learning permite afisarea rapida a continutului, ajustata in functie de preocuparile fiecarui utilizator. Rezultatul final e o campanie care livreaza doar recomandari relevante, facand experienta mai putin deranjanta pentru utilizator si mai eficienta pentru oamenii de marketing.In majoritatea situatiilor, procesul incepe cu un utilizator care viziteaza mai multe magazine similare, cautand produse similare, fara sa faca o achizitie. Pentru a reintra in atentia acestui utilizator, omul de marketing va lansa o campanie de retargeting.Exista doua probleme majore cu care retargetingul in e-commerce se confrunta in zilele noastre: ce oferte sa afiseze si cum sa le afiseze unui utilizator anume. Oamenii de publicitate incearca diferite abordari pentru a ajusta mesajul, astfel incat sa fie suficient de atragator pentru a convinge utilizatorul sa plaseze o comanda.Modelul bazat pe deep learning are avantajul de a procesa cantitati imense de date inainte de a lua decizia, imitand modul in care functioneaza creierul uman. La fel cum oamenii invata din practica, modelul ...citeste mai departe despre " Cum a ajuns inteligenta artificiala sa ne influenteze decisiv alegerile de zi cu zi " pe Ziare.com