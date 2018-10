Dan Voiculescu si Liviu Dragnea vor sa puna calus presei independente: Zeci de publicatii si jurnalisti se solidarizeaza

Reactia vine dupa ce Dan Voiculescu a atras atentia Guvernului, pe blog, asupra site-urilor care critica actuala majoritate PSD-ALDE insinuand ca acestea ar urmari anumite interese obscure. Fondatorul trustului Intact, condamnat pentru fapte coruptie, a sugerat ca aceste site-uri critice "merita o atentie speciala din partea Guvernului si a serviciilor de informatii".Intrebat la RTV ce parere are, Liviu Dragnea i-a dat dreptate fondatorului trustului Intact, cerand Guvernului sa elaboreze un proiect de lege special."Domnul Voiculescu are mare dreptate, apropos de finantarea externa a unor site-uri sau ONG-uri. De ce sa nu ne permitem sa discutam despre asta? Ei clameaza transparenta. Guvernul ar trebui sa faca un proiect de lege pentru finantarea si modul in care sunt cheltuiti banii. Unele ONG-uri primesc bani publici, din tara sau din strainatate. Nu avem destula secretomanie in jurul serviciilor? De ce sa fie aceste lucruri ascunse?", a spus liderul PSD.Vezi ce alte declaratii a mai facut Liviu Dragnea duminica seara.In acest context, o serie de organizatii neguvernamentale, publicatii si jurnalisti cunoscuti s-au solidarizat, protestand fata de atacul puterii la o independenta presei."Semnatarii acestui protest solicita fortelor democratice din Romania o reactie publica la declaratiile facute ieri de Liviu Dragnea, presedintele partidului de guvernamant si al Camerei Deputatilor, declaratii care incalca flagrant si ameninta o valoare democratica fundamentala: independenta presei.Presedintele partidului de guvernamant si al Camerei Deputatilor a solicitat ieri Executivului un proiect de lege cu dedicatie, cu scopul de a verifica finantarea unor anumite publicatii, invocand o presupusa si nereala lipsa de transparenta si ignorand faptul ca statul roman beneficiaza deja de legislatie si institutii de verificare a activitatii economice derulate de publicatii, entitati cu identitate fiscala.Consideram aceste afirmatii drept o amenintare, un act de intimidare fara precedent adresat jurnalistilor independenti din Romania", se arata in comunicatul de presa remis Ziare .com de Freedom House Romania.In plus, este ream ...citeste mai departe despre " Dan Voiculescu si Liviu Dragnea vor sa puna calus presei independente: Zeci de publicatii si jurnalisti se solidarizeaza " pe Ziare.com