Directorul Agerpres a fost demis de Guvernul Dancila fara sa fie anuntat: Am aflat de la doi prieteni

"Astazi am aflat de la 2 prieteni din mass-media, carora le multumesc pe aceasta cale (nu lucreaza la AGERPRES), ca am fost demis de la conducerea Agentiei Nationale de Presa , prin numirea unei alte persoane in functia de director general. Nu am stiut ca voi fi inlocuit. Nu am fost anuntat de nimeni, nici oficial nici neoficial", scrie Alexandru Giboi pe Facebook El precizeaza ca l-a anuntat la mijlocul lunii octombrie pe Liviu Dragnea ca va demisiona in luna decembrie, dorind sa fie prezent in fruntea Agerpres de Ziua Nationala a Romaniei."L-am anuntat pe dl Liviu Dragnea, in data de 16 octombrie, ca voi demisiona de la conducerea Agentiei la inceputul lunii decembrie. Am considerat ca este corect sa il anunt asta, eu fiind interimar la conducerea Agentiei din martie 2018. De ce in decembrie? Pentru ca mi-am dorit sa fiu in Agentie de 1 Decembrie, Ziua Nationala cea mai importanta din ultimii 100 de ani, dupa toata munca depusa pentru a sarbatori intr-adevar Centenarul Marii Uniri prin proiectele AGERPRES.Raspunsul d-lui Dragnea la rugamintea mea a fost "OK". Urmarea neasteptata si incorecta a rugamintii mele si a raspunsului dansului pe care l-am primit atunci am aflat-o astazi, (repet) din presa", subliniaza Alexandru Giboi.El mai afirma ca, la cererea lui Liviu Dragnea, i-a trimis acestuia un raport de activitate neoficial."Tot pe 16 octombrie a.c., i-am transmis d-lui Liviu Dragnea, la cererea formulata de dansul printr-un coleg de-ai sai, un Raport de Activitate neoficial, pe care il atasez acestei postari. Multe lucruri puteau fi facute mai bine in acesti ani, dar scopul meu principal a fost cresterea Agentiei, si am lucrat neincetat avand asta in minte. Sunt sigur ca incalcarea unui cuvant scris nu a venit in urma acestui raport.Parasesc Agentia cu fruntea sus, asa cum am si muncit pentru statul roman in toti acesti ani.Incepand cu data de 21 septembrie 2018, sunt secretar general al Aliantei Europene a Agentiilor de Presa (EANA) . Acesta este, de fapt, motivul pentru care urma sa parasesc oricum AGERPRES. Nu sunt colectionar de functii, si nu sunt nici genul de angajat care sa "jongleze" cu doua locuri de munca. Prefer sa ma ocup bine de unul singur"