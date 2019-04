Prin comparatie, la noi, abonamentele la Netflix costa 7,99 euro/ luna (Basic); 9,99 euro/ luna (Standard) si 11,99 euro (Premium).Noua platforma, care va deveni progresiv disponibila si in alte regiuni ale lumii pe parcursul anului viitor, va propune catalogul productiilor Disney, dar si cele lansate de Pixar, francizele "Star Wars" si Marvel, precum si programe ale postului National Geographic, au anuntat reprezentantii grupului Disney, cu ocazia unei prezentari facute in fata investitorilor, transmisa in direct pe Internet.Filmul "Captain Marvel", aflat in prezent in cinematografe, va deveni disponibil si online in exclusivitate pe platforma Disney+. Lansarea platformei va avea loc in ultimul trimestru din 2019, care reprezinta primul trimestru al exercitiului sau bugetar din 2020, decalat in raport cu anul calendaristic, potrivit AFP.Disney+ va propune clientilor sai si continuturi originale, in special un nou serial Marvel.Disney a finalizat la sfarsitul lunii martie achizitionarea studiourilor Fox, infiintate in 1935 la Los Angeles, si a altor active ale grupului controlat de miliardarul Rupert Murdoch, inclusiv posturile de televiziune FX si National Geographic.Piata platformelor de streaming - dominata de Netflix cu cei 140 de milioane de abonati ai sai - reprezinta o etapa inevitabila pentru grupurile din industriile media si tehnologiei. Amazon este la randul sau prezent prin intermediul serviciului sau Prime Video, iar Apple tocmai a anuntat lansarea unei platforme proprii, Apple TV+, prevazuta pentru acest an, insa fara sa ofere o data precisa si fara sa anunte costul viitorului sau abonament.Grupul WarnerMedia, fost Time Warner, cumparat de operatorul de telefonie AT&T, urmeaza sa se arunce si el in aceasta batalie, anul acesta, inainte de NBCUniversal (grupul Comcast), care va face acelasi lucru anul viitor. ...citeste mai departe despre " Disney anunta o noua platforma de streaming, cu productii Marvel si mai ieftina ca Netflix " pe Ziare.com