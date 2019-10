Roku Inc. este o companie care produce mai multe dispozitive de streaming, care functioneaza precum un chromecast, cel mai vandut fiind numit chiar Roku.Utilizatorii Roku au inceput sa primeasca notificari in care sunt anuntati ca, incepand cu 1 decembrie 2019, aplicatia de streaming Netflix nu va ma functiona pe aceste dispozitive.Motivul: tehnologia este prea invechita, noteaza site-ul de specialitate Boy Genius Report."Din cauza limitarilor tehnice, Netflix nu va mai fi disponibil pe acest dispozitiv dupa 1 decembrie 2019", se arata in mesajul de eroare pe care Netflix l-a distribuit si pe site-ul sau.Netflix si Roku nu au facut publica lista dispozitivelor Roku pe care nu va mai functiona celebra aplicatie, insa publicatia Cord Cutter News relateaza ca exista o metoda simpla de a afla daca esti afectat: daca te uiti pe Netflix la un serial, prin dispozitivul Roku, iar urmatorul episod nu se incarca automat este clar ca Netflix nu va mai functiona.Un purtator de cuvant al Roku a confirmat ca "primele doua modele Roku" vor fi singurele care vor pierde Netflix, dar nu este clar daca asta inseamna primele doua dispozitive pe care compania le-a lansat vreodata sau primele doua generatii de modele, care includ seria Roku SD, HD, HD-XR, XDS si Roku 2.Toate aceste dispozitive au fost lansate in 2011 sau chiar mai devreme, asa ca este greu de imaginat ca multi utilizatori le mai detin inca.Totusi, se asteapta ca Netflix sa publice lista dispozitivelor de la Roku pe care nu va mai putea rula.Vezi si Disney anunta o noua platforma de streaming, cu productii Marvel si mai ieftina ca Netflix ...citeste mai departe despre " Dispozitivele pe care Netflix nu va mai merge de la 1 decembrie " pe Ziare.com