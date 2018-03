Alegerea a avut loc in Adunarea Generala a BRAT, iar Dragos Stanca il inlocuieste in aceasta functie pe Silviu Ispas."Pozitia ma onoreaza iar increderea primita azi din partea unei organizatii atat de importante precum BRAT ma obliga sa reprezint cat mai eficient posibil interesele industriei locale de media", a transmis Dragos Stanca pe Facebook BRAT este o organizatie non-profit a industriei de media si publicitate ce are ca membri edituri de presa scrisa si online, agentii, regii si clienti de publicitate, difuzori de presa, companii ce detin statii radio, companii de outdoor si alti terti interesati.Obiectivul BRAT este sprijinirea industriei de media si publicitate prin stabilirea unor metode si standarde comune privind modul de masurare al indicatorilor de performanta ai produselor media.BRAT pune la dispozitia pietei de media si publicitate indicatorii de performanta obtinuti in urma auditului si studiilor realizate....citeste mai departe despre " Dragos Stanca este noul presedinte al BRAT " pe Ziare.com