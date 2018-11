Firma care produce albumul foto intitulat "Romani de Centenar", Babilon Press SRL, este cea care editeaza si revista Q Magazine, fiind condusa de Floriana Jucan.Presedintele CJ Vrancea este Marian Oprisan, care de altfel este vicepresedinte al Partidului Social Democrat.Astfel, CJ Vrancea a achitat firmei Babilon Press SRL suma de 112.500 lei plus TVA pentru 250 de exemplare din albumul "Romani de Centenar", dezvaluie Ziarul de Vrancea. Asta inseamna ca un singur exemplar costa 450 de lei plus TVA.Lucrarea are 240 de pagini si este tiparita in doua versiuni: romano-engleza si romano-franceza. Aceasta contine fotografii reprezentative pentru Romania, precum inventii, peisaje, obiective turistice, traditii, momente istorice, arhetipuri, romani de Nobel.Comparativ, un alt volum dedicat Centenarului, intitulat "Cartea de aur a Centenarului Marii Uniri" si care are 816 pagini, costa doar 119 lei in librarii.Precizam ca este cunoscut faptul ca Floriana Jucan, editorul revistei, este apropiata PSD, de-a lungul timpului Q Magazine publicand mai multe articole elogioase la adresa unor reprezentanti ai partidului.Cel mai recent articol de acest gen este o adevarata oda inchinata Vioricai Dancila, prezentata intr-o lumina de eroina/martir al neamului. Articolul semnat Nora Noapte (pseudonim al Florentinei Jucan) a fost intens dezbatut si criticat in mediul online. ...citeste mai departe despre " Dupa ce a ridicat-o in slavi pe Dancila, Florentina Jucan - Q Magazine primeste 30.000 de euro de la Oprisan " pe Ziare.com