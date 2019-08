Facebook angajeaza ziaristi profesionisti pentru selectarea stirilor. Va fi destul?

Analistii consultati de AFP considera, insa, ca efortul nu va fi suficient pentru a revolutiona mass-media.Reteaua sociala afirma ca urmareste afisarea stirilor relevante intr-un News Tab, o fila dedicata stirilor, separata de fluxul traditional in care este afisat continutul promovat de prietenii fiecarui utilizator de Facebook. Jurnalistii proprii ai retelei nu vor edita articole, ci doar vor selecta stirile de pe diferite site-uri.Va fi prima functie a Facebook care foloseste moderatori umani, dupa ce anul trecut a fost inchisa sectiunea controversata Trending Topics (Subiecte populare - n.red.) . Echipele nationale care moderau aceste categorii au fost de multe ori acuzate de subiectivism si cenzura.In News Tab, jurnalistii vor modera doar sectiunea Top News, in timp ce selectia tuturor articolelor se va baza in continuare pe algoritmi, conform presupuselor preferinte ale fiecarui utilizator si istoricului de navigare pe Internet."Obiectivul nostru privind fila 'Stiri' este sa oferim o experienta extrem de personalizata si judicioasa", a declarat agentiei France Presse managerul parteneriatelor pentru informatie ale Facebook.Dificultatile presei clasiceAnuntul survine in contextul in care presa clasica se confrunta cu dificultati - tot mai multe publicatii se inchid, in timp ce angajatorii cauta formule de supravietuire in era informatiei gratuite, iar Facebook refuza in continuare sa se considere o organizatie media si sa isi asume responsabilitatile editoriale aferente, observa AFP.Danna Young, profesoara de comunicare la Universitatea din Delaware, considera ca "teoretic" proiectul Facebook este "un eveniment intr-adevar pozitiv" si "promitator". Ea a declarat insa pentru AFP ca "nu este ceva revolutionar, deoarece nu va transforma neaparat modul in care oamenii distribuie relatarile pe propria cronologie (timeline - n.red.) "."In asta consta adevarata putere: persoanele pe care le cunoasteti, in care aveti incredere, care aproba tacit stiri prin distribuire", explica ea.Facebook si alte platforme mari de pe Internet sunt acuzate de presa traditionala ca se imbogatesc profitand de munca dificila si costisitoare de culegere si valorificare a informatiilor si incasand in acelasi timp cea mai mare parte din veniturile din reclamele online.Pericolul fake newsRolul Face ...citeste mai departe despre " Facebook angajeaza ziaristi profesionisti pentru selectarea stirilor. Va fi destul? " pe Ziare.com