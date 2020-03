Intr-o declaratie comuna, Facebook Google , LinkedIn, Microsoft , Reddit, Twitter si YouTube promit ca vor face tot ce este posibil pentru a elimina dezinformarile si tentativele de frauda din cadrul propriilor platforme.Angajamentul vine dupa o teleconferinta de doua ore pe care reprezentantii companiilor in cauza au avut-o recent cu Casa Alba. Marilor companii li s-a cerut atunci acelasi lucru - sa opreasca dezinformarile privind noul coronavirus.In comunicat se arata ca semnatarii lucreaza intre ei, dar si cu oficialitatile din domeniul Sanatatii pentru a lupta impotriva dezinformarii si a pune la dispozitia utilizatorilor informatii din surse oficiale.Nu se intra in detalii privind strategia, insa se vorbeste despre principalele tipuri de continut care sunt vizate: reclamele privind presupuse leacuri, stiri din surse necunoscute si filmari care contin teorii ale conspiratiei.Unii dintre semnatari au luat deja masuri in acest sens.Google a eliminat aplicatii legate de COVID-19, Twitter a blocat o serie intreaga de conturi, iar Facebook a oprit mai multe campanii publicitare.Citeste cele mai noi informatii despre coronavirusUrmareste LIVE cele mai noi informatii despre criza provocata de coronavirus in Romania si in lume ...citeste mai departe despre " Facebook, Google, Twitter si YouTube vor lupta impreuna impotriva fake news pe coronavirus " pe Ziare.com