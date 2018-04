Fake news sau minciuna? Care e diferenta si cum contribuim, cu like si share, la manipulare Interviu

Seara, Vaticanul a trimis o dezmintire: Iadul exista, totul a fost o scorneala a jurnalistului italian Eugenio Scalfari, 93 de ani, ateu declarat, fondatorul publicatiei italiene de stanga La Repubblica. De fapt, spune Vaticanul, Pontiful a vorbit public despre existenta iadului, cand a spus ca membrii mafiei trebuie sa isi schimbe viata "cat mai este timp, pentru ca sa nu sfarsiti in iad."Asadar, o minciuna, care continua sa se rostogoleasca in presa si in mediile de socializare. Ironic, Papa insusi a blamat in repetate randuri fenomenul stirilor false.Este aceasta doar o minciuna sau este fake news? Ce ii lipseste pentru a deveni dintr-o barfa transformata in stire un fenomen de manipulare?Am vorbit despre fenomenul de fake news, mecanismele si mizele lui, dar si despre cine poarta responsabilitatea mistificarilor si demistificarilor cu Alina Bargaoanu, expert in cadrul grupului la nivel inalt pentru combaterea stirilor false al Comisiei Europene.Are consumatorul de stiri parghii pentru a distinge o stire falsa de una adevarata? Cine il manipuleaza si, mai ales, cum?Ce desemnam mai exact prin fake news? Ce intra sub acest concept?In primul rand, este vorba despre un fenomen mult mai amplu decat cel al "stirilor false" - o traducere mai corecta ar fi "stiri plauzibile". Termenii pe care ii consider mai potriviti si mai cuprinzatori ar fi: dezinformare digitala, dezinformare 2.0, dezordine informationala, chiar dezordini informationale. Asa cum incerc sa arat in toate interventiile mele publice si asa cum am incercat sa conving si colegii din cadrul Grupului de experti de la Comisia Europeana, fenomenul dezinformarii nu este unul nou, el este instrinsec legat de aparitia mass media, de capacitatea acestora de a raspandi informatii, fara ca noi sa mai putem avea acces direct la ceea ce se intampla, la "realitate".Este ceea ce numesc "dezinformarea 1.0": un amestec de fapte si opinii, de pseudo-fapte si ...citeste mai departe despre " Fake news sau minciuna? Care e diferenta si cum contribuim, cu like si share, la manipulare Interviu " pe Ziare.com