Noul director de comunicare al Petrom a lucrat la Antena 3 si in Guvernul Grindeanu

Fosta jurnalista de la postul de televiziune Antena 3 ar urma sa preia functia de director al departamentului de comunicare incepand cu 1 mai, scrie Pagina de Media.Pana acum, aceasta functie a fost detinuta de Dan Pazara.Petrescu a plecat de la Antena 3, unde era realizatoarea emisiunii Esential, in luna martie 2017, pentru a prelua functia de purtator de cuvant al Guvernului Grindeanu.Ea are o experienta de 15 ani in presa, debutand la TVR International. A lucrat doi ani la EuroNews, iar apoi, timp de mai bine de 10 ani, a lucrat la Antena 3, unde a realizat mai multe emisuni.