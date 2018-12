Jurnalistul turc se opune extradarii si cere azil politic in Romania: In Turcia exista tortura

Curtea de Apel Bucuresti a amanat pentru 14 decembrie procesul privind cererea de extradare formulata de autoritatile turce pe numele lui Kamil Demirkaya. Avocatul jurnalistului turc a cerut judecatorului un ragaz de opt zile pentru a-si pregati apararea, iar procurorul de sedinta nu s-a opus solicitarii.La termenul de joi, Kamil Demirkaya a dat o declaratie in fata magistratilor: "Eu, la origine, sunt cadru didactic si ziarist. Lucrurile de care sunt invinuit - ca am detinut un cont si bani la banca Asia, ca pe telefonul meu se regaseste o aplicatie, care poate fi downloadata de oricine. Banca Asia e o institutie bancara inaugurata de fostul premier si presedinte (face referire la Recep Erdogan - n.red.).Cand am venit in Romania, am facut totul legal: am permis de sedere, am contract de inchiriere (pentru locuinta - n.red.), am contract de munca, copilul meu merge la o institutie de invatamant acreditata. Mentionez ca motivul real al acuzatiilor care mi se aduc e ca am lucrat la aceste institutii de invatamant (ca profesor la o serie de licee, in Republica Moldova - n.red.) si la acest ziar (publicatia Zaman - n.red.) care a fost inchis de catre autoritatile turce (...) Aceste acuzatii mi se par caraghioase.Atasez cazul recent al unui om de afaceri din Marea Britanie pentru care s-a refuzat extradarea in Turcia. Am incredere in Justitia din Romania si speranta mea e ca nu va fi acceptata cererea de extradare. Pozitia mea e ca ma opun acestei extradari.Motivul principal este ca Justitia nu functioneaza in Turcia. Exista tortura acolo si metode neortodoxe care se folosesc impotriva detinutilor", a sustinut Kamil Demirkaya.A cerut azil politicLa iesire din sala de judecata, Demirkaya a declarat jurnalistilor ca a facut o solicitare de azil politic in Romania. Nu a facut-o pana acum, deoarece a considerat ca nu este cazul, de vreme ce statea legal pe teritoriul Romaniei."Nu doresc sa fiu trimis in Turcia. Daca urmariti stirile de acolo, Justitia nu functioneaza. Cadrele didactice si jurnalistii sunt o tinta pentru autoritatile de acolo.In momentul de fata, conform statisticilor, din 326 de ziaristi incarcerati la niv ...citeste mai departe despre " Jurnalistul turc se opune extradarii si cere azil politic in Romania: In Turcia exista tortura " pe Ziare.com