Libertatea presei in lume: "Reporteri fara frontiere" face o radiografie sumbra a peisajului media din Romania

Romania a coborat trei locuri, pana pe pozitia 47, in cel mai nou clasament international al libertatii presei, dat joi publicitatii de organizatia Reporteri fara frontiere. Aceasta descrie starea presei din Romania in termeni extrem de duri, vorbind despre efectele pe care le au asupra media incercarile politicienilor de a scapa de dosarele de coruptie.Capitol detaliat referitor la Romania in raportul Reporteri fara Frontiere"Lipsa interesului Guvernului pentru jurnalism si media, cenzura politica tot mai mare si cresterea autocenzurii sunt principalele trasaturi ale actualului peisaj media. Media au fost transformate treptat in instrumente de propaganda politica.Sunt foarte politizate, mecanismele lor de finantare sunt opace sau chiar corupte, iar politicile lor editoriale sunt subordonate intereselor proprietarilor. Aceste fenomene tulburatoare au devenit o obisnuinta in Romania.Principala preocupare a politicienilor Guvernului, intre timp, pare sa fie evitarea condamnarilor cu inchisoarea, prin amendarea legilor anticoruptie si prin a se asigura ca ei controleaza sistemele judiciare si instantele.Coalitia de guvernamant a inlocuit o parte din managementul televiziunii publice si a facut-o dependenta de finantarea de la bugetul de stat.CNA nu isi indeplineste cu adevarat rolul de reglementare si nu condamna abuzurile.Circa 10 proprietari media sunt in prezent tinta unor proceduri penale de catre DNA sau Parchet.Autoritatile preseaza constant jurnalistii sa-si dezvaluie sursele si sa incerce sa opreasca orice critica la adresa sistemului.Agenti ai Guvernului, pozand ca jurnalisti, au inceput sa se infiltreze in organizatii de stiri.Cateva institutii media independente reusesc sa supravietuiasca alaturi de marile grupuri media, dar sunt tinta unor inspectii fiscale arbitrare de cate ori critica politicieni cu influenta.Autoritatile, companiile din sectorul privat si persoane fizice au inceput recent sa invoce GDPR ca pretext pentru a refuza accesul la informatii sau sa ameninte si sa ancheteze jurnalisti in legatura cu investigatiile lor de presa."Turkmenistan, pe ultimul loc. Norvegia conduce